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11.03.22. Кто на самом деле командует войной? (Выпуск №239. Часть 1(2))
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10914 views • March 10, 2022
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
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Содержание:
00:00 РЕАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=UawWFcpVuR8 (хлеб в Италии подорожал в 2 раза)
06:53 РЕАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=UawWFcpVuR8 (всадники Апокалипсиса: нас ведут по заданному сценарию к голоду)
13:33 О судьбе Украины (пророчества): слова одесского старца Ионы (Игнатенко)
14:57 А если ваш язык ЗАПРЕТЯТ? Лавров поставил в ТУПИК журналиста NBC ответом про Украину https://www.youtube.com/watch?v=Q7PPN9tQWYw
21:12 Тамерлан. Великий и жестокий полководец https://www.youtube.com/watch?v=fEfzOkFoZeA
28:06 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (мы теперь не будем дружить?)
31:07 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (приёмы разжигания конфликтов)
34:01 Нападение неизбежно? Разведка США перехватила сведения о дате начала войны РФ против Украины https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M
40:41 Украина на грани, эвакуация из Киева, инфляция и ставка ЦБ (Николай Стариков) https://www.youtube.com/watch?v=gNE7-1R-IAY
48:03 Polygon (1977) https://www.youtube.com/watch?v=zccOrkEaEPI&;t=21s (импульс ненависти, импульс страха)
58:47 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (об отравлении информационной среды)
01:08:23 Девятов А.П. "Чудовищная ошибка или принуждение к миру" 13-02-2022 https://www.youtube.com/watch?v=saHxXOttKPo
01:19:51 Слава РОССИИ! Слава ПУТИНУ! https://www.youtube.com/watch?v=il5An6TaeKg
Сегодня мы поговорим об информационной войне на фоне российско - украинского конфликта; о лихорадочном поиске виновных в происходящем всеми сторонами; о формальном характере санкций; о стремительно развивающемся мировом экономическом кризисе; об исторических параллелях событиям современности; об ответственности каждого отдельно взятого индивидуума перед человечеством и Богом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:00 РЕАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=UawWFcpVuR8 (хлеб в Италии подорожал в 2 раза)
06:53 РЕАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=UawWFcpVuR8 (всадники Апокалипсиса: нас ведут по заданному сценарию к голоду)
13:33 О судьбе Украины (пророчества): слова одесского старца Ионы (Игнатенко)
14:57 А если ваш язык ЗАПРЕТЯТ? Лавров поставил в ТУПИК журналиста NBC ответом про Украину https://www.youtube.com/watch?v=Q7PPN9tQWYw
21:12 Тамерлан. Великий и жестокий полководец https://www.youtube.com/watch?v=fEfzOkFoZeA
28:06 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (мы теперь не будем дружить?)
31:07 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (приёмы разжигания конфликтов)
34:01 Нападение неизбежно? Разведка США перехватила сведения о дате начала войны РФ против Украины https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M
40:41 Украина на грани, эвакуация из Киева, инфляция и ставка ЦБ (Николай Стариков) https://www.youtube.com/watch?v=gNE7-1R-IAY
48:03 Polygon (1977) https://www.youtube.com/watch?v=zccOrkEaEPI&;t=21s (импульс ненависти, импульс страха)
58:47 П.Пасков: Кому нужно столкнуть наши страны? Кто на самом деле наш общий враг? https://www.youtube.com/watch?v=PdiEVeyZJ7M (об отравлении информационной среды)
01:08:23 Девятов А.П. "Чудовищная ошибка или принуждение к миру" 13-02-2022 https://www.youtube.com/watch?v=saHxXOttKPo
01:19:51 Слава РОССИИ! Слава ПУТИНУ! https://www.youtube.com/watch?v=il5An6TaeKg
Сегодня мы поговорим об информационной войне на фоне российско - украинского конфликта; о лихорадочном поиске виновных в происходящем всеми сторонами; о формальном характере санкций; о стремительно развивающемся мировом экономическом кризисе; об исторических параллелях событиям современности; об ответственности каждого отдельно взятого индивидуума перед человечеством и Богом.
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