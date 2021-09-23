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A propos du débat HINDI - ROCHEDY
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20 views • September 23, 2021
Suite à des soucis de caméra, j’expérimente un nouveau format sous forme de podcast. Dites-moi ce que vous en pensez et si je dois en refaire de temps en temps.
J’ai toujours mes épées de Damoclès sur ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJgY8TLEJ7kDK9NlTlwgwVg. Que cela ne vous empêche pas de vous y abonner, juste pour le plaisir du doigt d’honneur. Merci à ceux qui le peuvent et apprécient mon contenu, de le partager autant que possible afin, si la visibilité de mes chaînes secondaires augmente, que je puisse éventuellement quitter YouTube définitivement.
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog :
https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2021/09/apropos-du-debat-hindi-rochedy-23092021.html
Télécharger l’audio du podcast : https://drive.google.com/file/d/1MQ3iL4BISu0SCklU_CEyjfn8ZB0wm2ZF/view?usp=sharing
Le débat HINDI-ROCHEDY : https://youtu.be/gFKcnBPr-gs
Mes chaînes secondaires :
ODYSEE :https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
BITTUBE: https://bittube.tv/profile/LaMiteDansLaCaverne
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
J’ai toujours mes épées de Damoclès sur ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJgY8TLEJ7kDK9NlTlwgwVg. Que cela ne vous empêche pas de vous y abonner, juste pour le plaisir du doigt d’honneur. Merci à ceux qui le peuvent et apprécient mon contenu, de le partager autant que possible afin, si la visibilité de mes chaînes secondaires augmente, que je puisse éventuellement quitter YouTube définitivement.
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog :
https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2021/09/apropos-du-debat-hindi-rochedy-23092021.html
Télécharger l’audio du podcast : https://drive.google.com/file/d/1MQ3iL4BISu0SCklU_CEyjfn8ZB0wm2ZF/view?usp=sharing
Le débat HINDI-ROCHEDY : https://youtu.be/gFKcnBPr-gs
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