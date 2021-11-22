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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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"В больницу ни в коем случае ... информация от самих медиков! В больницах убивают..."
Вкалывают миорелаксанты. И на ИВЛ. Кислород под большим давлением. Лёгкие разрушаются, свидетельств об этом много, с происходящего на Западе и также здесь.
"Миорелаксанты (лат. myorelaxantia; от др. -греч. μῦς - мышца + relaxans, relaxantis — ослабляющий, распускающий) — лекарственные средства, снижающие тонус скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания". Ищите в интернете по поиску: "Защита от чипизации" (это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).