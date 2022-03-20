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«Мозговой» — презентация книги Александра Жучковского (27.02.2021)
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56 views • March 20, 2022
Презентация книги «Мозговой» Александра Жучковского, прошедшая в Москве 27 февраля 2021 года
В ходе мероприятия помимо автора выступили: Игорь Стрелков, литературный редактор Андрей Никитин, боец охраны Мозгового Юрий Горошко, один из ключевых персонажей книги Сергей Ночёвка, первый народный губернатор Донецка Павел Губарев и другие гости. Было много вопросов из зала, мероприятие вышло живым, динамичным и интересным. Ведущим презентации выступил главный редактор Дмитрий Бастраков.
Источник: Чёрная Сотня и Листва https://www.youtube.com/channel/UCjc2hUqt3M9VU7yhc_Lv8wg
В ходе мероприятия помимо автора выступили: Игорь Стрелков, литературный редактор Андрей Никитин, боец охраны Мозгового Юрий Горошко, один из ключевых персонажей книги Сергей Ночёвка, первый народный губернатор Донецка Павел Губарев и другие гости. Было много вопросов из зала, мероприятие вышло живым, динамичным и интересным. Ведущим презентации выступил главный редактор Дмитрий Бастраков.
Источник: Чёрная Сотня и Листва https://www.youtube.com/channel/UCjc2hUqt3M9VU7yhc_Lv8wg
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