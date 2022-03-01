Ο κ. Clif High συζητά τους τελευταίους χρονικούς δείκτες που δείχνουν μια κλιμάκωση των γεγονότων

Χρησιμοποιώντας το περίφημο «Emotional Reduction Engine» και «Predictive Linguistics» ο Clif μας ταξιδεύει σε παγκόσμια γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και προειδοποιεί ότι τα πράγματα θα κλιμακωθούν από εδώ. Ο κόσμος παντού είναι θυμωμένος και κουρασμένος από τους συνεχείς χειρισμούς του WEF και τη διείσδυσή του στις κυβερνήσεις. Συζητά τα δεδομένα του από το 1997 και το 2003 που δείχνουν την «ασθένεια του ήλιου» (Corona) και το «Ισραηλινό λάθος» και ότι όλα αυτά οδηγούν σε μια ταχεία επίθεση γεγονότων που τελικά (μέσα σε λίγα χρόνια) θα μας οδηγήσουν σε ένας πολύ βελτιωμένος «Κόσμος επιστημονικής φαντασίας». Πρέπει να το περάσουμε και θα είναι άσχημο, αλλά τα πράγματα σύντομα θα πάνε καλά. (19 λεπτά, υπότιτλοι, από 6 Φεβρουαρίου 22).