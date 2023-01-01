Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 62

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 62Читает Автор. https://youtu.be/BBa3eXP1p1c

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Как надо учить?

01:01 — Что нужно, чтобы по-настоящему знать?

02:24 — Равнодушие противоположность любви (о посвящении в ПиРАмиде)?

04:15 — В чём состоит Роль Светового БАЖЕНственного Эгрегора Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, в чём это проявляется практически, при молитвах? Как сознательно помочь тварению Духовного Эгрегора Матери Мира?

05:58 — Что в человеке иногда препятствует стремлению к Молитве Света, духовному деланию?

06:31 — Возможно ли существовать вне «системы»?

07:15 — Ответка за преступление всегда сильнее — это закономерность?

07:38 — Вопрос о Безмолвии (по отрывку «Голос Безмолвия» из древнего эзотерического трактата «Книга Золотых Правил»).

08:23 — В этом мире совсем нет Реальности? Вещественная Вселенная — это МахаМайа (Великая Иллюзия)?

10:11 — Насколько опасна похвала?

11:57 — Вопрос об отрицании и приятии.

12:56 — Вопрос о тени.

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-62

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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