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24 Juillet - mobilisation internationale contre la dictature sanitaire
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10 views • July 25, 2021
24 juillet 2021 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Fuellmichlogo:4
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
@JeanneTraduction
Vidéo sur Rumble : https://rumble.com/vk93bo-24-juillet-mobilisation-internationale-contre-la-dictature-sanitaire.html
⚠️ LISTE DES RASSEMBLEMENTS PRÉVUS SAMEDI 24 JUILLET 2021
Nous appelons chacun et chacune à se joindre à ce grand mouvement populaire avant que les textes de loi soient définitivement adopté dans quelques jours. Faisons bloc face à la mise en place d’une ségrégation sanitaire, d'une surveillance et d'un contrôle totale par les outils numérique.
👉🏼Amiens 14h maison de la culture
👉🏼Agen Sam 14h : Au Gravier
👉🏼Aix-en-Provence Sam 10h : La Rotonde
👉🏼Albi Sam 14h : Place du Vigan
👉🏼Alençon Sam 14h : Halle aux Blés
👉🏼Annecy Sam 14h : Pâquier
👉🏼Antibes Sam 10h30 : Rond-Point de Provence
👉🏼Auch Sam 15h : Place de la Libération (mairie)
👉🏼Aurillac Sam 17h : Place Mairie
👉🏼Avranches Dim 12h : Mairie
👉🏼Bar-Le-Duc Sam 10h30 : Mairie
👉🏼Besançon Sam 14h : Place de la Révolution
👉🏼Bordeaux Sam 14h : Place de la Bourse
👉🏼Bouguenais Sam 10h30 : Rond-Point de Grand Lieu Direction Aéroport
👉🏼Bourg-En-Bresse Sam 14h : Préfecture
👉🏼Bourges Sam 16h : Place Seraucourt
👉🏼Brest Sam 14h : Place de Strasbourg
👉🏼Caen Sam 14h : Mairie
👉🏼Cayenne (Guyane) Sam 8h : Préfecture
👉🏼Chambéry Sam 14h : Palais de Justice
👉🏼Chaumont Sam 14h : Mairie
👉🏼Cherbourg samedi 14h : Place du Général de Gaulle
👉🏼Clermont-Ferrand Sam 13h : Place de Jaude
👉🏼Charleville-Mézières sam 14h : Hôtel de Ville
👉🏼Colmar Sam 14h : Mairie
👉🏼Coulommiers Sam 14h : Rond-Point de l’Europe
👉🏼Dunkerque Sam 10h : Place Jean Bart
👉🏼Figeac Sam 10h : Rond-point des Carmes
👉🏼Fort-De-France (Martinique) Sam 9h : Préfecture
👉🏼Gramat Sam 9h : Rond-Point des Ecoles
👉🏼Grenoble sam 15h place Hubert Dubedout, Fnac Centre ville
👉🏼Hendaye Sam 14h : Parking Lidl
👉🏼La Ciotat Sam 14h : Vieux Port
👉🏼La Rochelle Sam 13h : Aquarium
👉🏼Lamballe Sam 10h: Devant la Gare
👉🏼Lanester Sam 9h30 : Rond-Point de Lann-Sevelin
👉🏼Langres Sam 14h : Mairie
👉🏼Le Mans Sam 14h30 : Parc des Expos
👉🏼Le Puy Sam 14h : Place du Breuil
👉🏼Lille Sam 11h : Place de la République
👉🏼Limoges Sam 14h : Place Jourdan
👉🏼Lyon Sam 14h : Place Maréchal Lyautey
👉🏼Manosque Sam 10h : Rond-Point Hyper U (covoiturage pour Marseille)
👉🏼Marseille Sam 14h : Vieux-Port (Infirmiers)
👉🏼Marseille Sam 17h : Vieux-Port
👉🏼Metz Sam 14h : Place de la République
👉🏼Metz Sam 17h : Place d’Armes
👉🏼Mondeville Ven 20h : Rond-Point Decathlon
👉🏼Montpellier Sam 14h : Place de la Comédie
👉🏼Morlaix Sam 10h : Marché
👉🏼Mulhouse Sam 14h : Place de la Réunion
👉🏼Nancy tous les jours 20h : Place Stanislas
👉🏼Nancy sam 14h : Place Maginot
👉🏼Nantes sam 14h : croisée des trams
👉🏼Narbonne Sam 10h30 : Cour de la République (Passerelle)
👉🏼Nice Sam 14h : Place Garibaldi
👉🏼Niort Sam 10h30: Rond-Point de Bessines
👉🏼Nimes Sam 17h : Préfecture
👉🏼 Paris Sam 14h Invalide, et place de la Bastille(?), 14h30 Place du Trocadéro
👉🏼Pau Sam 10h : Place de Verdun
👉🏼Périgueux 14h: palais de justice
👉🏼Perpignan Sam 9h : Hôpital (soignants)
👉🏼Perpignan Sam 10h : Préfecture
👉🏼Perpignan Sam 14h : Place de Catalogne
👉🏼Point-A-Pitre (Guadeloupe) Sam 10h: Au Chu
👉🏼Poitiers Sam 14h : Mairie
👉🏼Rennes Sam 14h : Place de la République
👉🏼Reims Sam 14h : Mairie
👉🏼Rouen Sam 14h : Hôtel de Ville
👉🏼Sadillac (Bergerac) sam 15h : Ferme de la Coutaude
👉🏼Saint-Brieuc Sam 15h : Rond point Brezillet
👉🏼Saint-Dizier Sam 14h : Mairie
👉🏼Samatan Sam 10h : Rond-Point de Samatan
👉🏼Stenay Sam 9h : Rond-Point du Commerce
👉🏼Strasbourg Sam 10h : Cathédrale/Kléber (départ Manif 12h)
👉🏼Terrasson-Villedieu sam 13h45 : Rond-Point Mac Do
👉🏼Thonon-Les-Bains en cours
👉🏼Toulon Tous les Soirs 18h : Place de la Liberté
👉🏼Toulon Sam 14h : Place de la Liberté
👉🏼Toulouse Sam 14h : Jean Jaurès
👉🏼Tours sam 14h : Place Jaurès
👉🏼Valence Sam 12h : Préfecture
👉🏼Vallon Pont d’Arc Sam 14h : Mairie (Sitting, venir en blanc)
👉🏼Vannes Sam 14h : Esplanade du Port
👉🏼Vescovato (Corse) Sam 13h : Rond-Point d’Arena
👉🏼Vichy Sam 10h : Mairie
👉🏼Villefranche Sur Saône Sam 10h: Mairie
👉🏼Viriat Sam 10h : A la Neuve
👉🏼Voiron Sam 14h30 : Place Saint Bruno
🌎 La carte : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liste-non-exhaustive-des-manifestations-anti-passs_639587?fbclid=IwAR2tQeKF0ZEKb4FGYZbpP9U3QrChI4uUrs9ujtYCRd-0450ok3cVafMsdp8#8/44.928/1.502
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
@JeanneTraduction
Vidéo sur Rumble : https://rumble.com/vk93bo-24-juillet-mobilisation-internationale-contre-la-dictature-sanitaire.html
⚠️ LISTE DES RASSEMBLEMENTS PRÉVUS SAMEDI 24 JUILLET 2021
Nous appelons chacun et chacune à se joindre à ce grand mouvement populaire avant que les textes de loi soient définitivement adopté dans quelques jours. Faisons bloc face à la mise en place d’une ségrégation sanitaire, d'une surveillance et d'un contrôle totale par les outils numérique.
👉🏼Amiens 14h maison de la culture
👉🏼Agen Sam 14h : Au Gravier
👉🏼Aix-en-Provence Sam 10h : La Rotonde
👉🏼Albi Sam 14h : Place du Vigan
👉🏼Alençon Sam 14h : Halle aux Blés
👉🏼Annecy Sam 14h : Pâquier
👉🏼Antibes Sam 10h30 : Rond-Point de Provence
👉🏼Auch Sam 15h : Place de la Libération (mairie)
👉🏼Aurillac Sam 17h : Place Mairie
👉🏼Avranches Dim 12h : Mairie
👉🏼Bar-Le-Duc Sam 10h30 : Mairie
👉🏼Besançon Sam 14h : Place de la Révolution
👉🏼Bordeaux Sam 14h : Place de la Bourse
👉🏼Bouguenais Sam 10h30 : Rond-Point de Grand Lieu Direction Aéroport
👉🏼Bourg-En-Bresse Sam 14h : Préfecture
👉🏼Bourges Sam 16h : Place Seraucourt
👉🏼Brest Sam 14h : Place de Strasbourg
👉🏼Caen Sam 14h : Mairie
👉🏼Cayenne (Guyane) Sam 8h : Préfecture
👉🏼Chambéry Sam 14h : Palais de Justice
👉🏼Chaumont Sam 14h : Mairie
👉🏼Cherbourg samedi 14h : Place du Général de Gaulle
👉🏼Clermont-Ferrand Sam 13h : Place de Jaude
👉🏼Charleville-Mézières sam 14h : Hôtel de Ville
👉🏼Colmar Sam 14h : Mairie
👉🏼Coulommiers Sam 14h : Rond-Point de l’Europe
👉🏼Dunkerque Sam 10h : Place Jean Bart
👉🏼Figeac Sam 10h : Rond-point des Carmes
👉🏼Fort-De-France (Martinique) Sam 9h : Préfecture
👉🏼Gramat Sam 9h : Rond-Point des Ecoles
👉🏼Grenoble sam 15h place Hubert Dubedout, Fnac Centre ville
👉🏼Hendaye Sam 14h : Parking Lidl
👉🏼La Ciotat Sam 14h : Vieux Port
👉🏼La Rochelle Sam 13h : Aquarium
👉🏼Lamballe Sam 10h: Devant la Gare
👉🏼Lanester Sam 9h30 : Rond-Point de Lann-Sevelin
👉🏼Langres Sam 14h : Mairie
👉🏼Le Mans Sam 14h30 : Parc des Expos
👉🏼Le Puy Sam 14h : Place du Breuil
👉🏼Lille Sam 11h : Place de la République
👉🏼Limoges Sam 14h : Place Jourdan
👉🏼Lyon Sam 14h : Place Maréchal Lyautey
👉🏼Manosque Sam 10h : Rond-Point Hyper U (covoiturage pour Marseille)
👉🏼Marseille Sam 14h : Vieux-Port (Infirmiers)
👉🏼Marseille Sam 17h : Vieux-Port
👉🏼Metz Sam 14h : Place de la République
👉🏼Metz Sam 17h : Place d’Armes
👉🏼Mondeville Ven 20h : Rond-Point Decathlon
👉🏼Montpellier Sam 14h : Place de la Comédie
👉🏼Morlaix Sam 10h : Marché
👉🏼Mulhouse Sam 14h : Place de la Réunion
👉🏼Nancy tous les jours 20h : Place Stanislas
👉🏼Nancy sam 14h : Place Maginot
👉🏼Nantes sam 14h : croisée des trams
👉🏼Narbonne Sam 10h30 : Cour de la République (Passerelle)
👉🏼Nice Sam 14h : Place Garibaldi
👉🏼Niort Sam 10h30: Rond-Point de Bessines
👉🏼Nimes Sam 17h : Préfecture
👉🏼 Paris Sam 14h Invalide, et place de la Bastille(?), 14h30 Place du Trocadéro
👉🏼Pau Sam 10h : Place de Verdun
👉🏼Périgueux 14h: palais de justice
👉🏼Perpignan Sam 9h : Hôpital (soignants)
👉🏼Perpignan Sam 10h : Préfecture
👉🏼Perpignan Sam 14h : Place de Catalogne
👉🏼Point-A-Pitre (Guadeloupe) Sam 10h: Au Chu
👉🏼Poitiers Sam 14h : Mairie
👉🏼Rennes Sam 14h : Place de la République
👉🏼Reims Sam 14h : Mairie
👉🏼Rouen Sam 14h : Hôtel de Ville
👉🏼Sadillac (Bergerac) sam 15h : Ferme de la Coutaude
👉🏼Saint-Brieuc Sam 15h : Rond point Brezillet
👉🏼Saint-Dizier Sam 14h : Mairie
👉🏼Samatan Sam 10h : Rond-Point de Samatan
👉🏼Stenay Sam 9h : Rond-Point du Commerce
👉🏼Strasbourg Sam 10h : Cathédrale/Kléber (départ Manif 12h)
👉🏼Terrasson-Villedieu sam 13h45 : Rond-Point Mac Do
👉🏼Thonon-Les-Bains en cours
👉🏼Toulon Tous les Soirs 18h : Place de la Liberté
👉🏼Toulon Sam 14h : Place de la Liberté
👉🏼Toulouse Sam 14h : Jean Jaurès
👉🏼Tours sam 14h : Place Jaurès
👉🏼Valence Sam 12h : Préfecture
👉🏼Vallon Pont d’Arc Sam 14h : Mairie (Sitting, venir en blanc)
👉🏼Vannes Sam 14h : Esplanade du Port
👉🏼Vescovato (Corse) Sam 13h : Rond-Point d’Arena
👉🏼Vichy Sam 10h : Mairie
👉🏼Villefranche Sur Saône Sam 10h: Mairie
👉🏼Viriat Sam 10h : A la Neuve
👉🏼Voiron Sam 14h30 : Place Saint Bruno
🌎 La carte : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liste-non-exhaustive-des-manifestations-anti-passs_639587?fbclid=IwAR2tQeKF0ZEKb4FGYZbpP9U3QrChI4uUrs9ujtYCRd-0450ok3cVafMsdp8#8/44.928/1.502
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