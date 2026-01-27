BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, «Αξιοσημείωτα Επίκαιρα» Μέρος Γ΄ (Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου)
Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - κ. Ελευθέριος Κοσμίδης [Μάθημα 14°]

Μέσα από τις σελίδες της Κατάνυξης παρουσιάζονται επιλεγμένα γεγονότα της επικαιρότητας, που αποδεικνύουν την επέλαση του οικουμενισμού και δικαιώνουν τον ομολογιακό δρόμο της Ιεροκανονικής και Αγιοπαράδοτης Αποτείχισης


Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026,στις 7:00 μμ.ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός-Σύμ. σπουδών & επαγγ. προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, μίλησε με θέμα:Αξιοσημείωτα Επίκαιρα(ΜΕΡΟΣ Γ')


Η ομιλιά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης"του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr

