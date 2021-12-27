© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This cure for Cancer was discovered 42YEARS AGO.
Follow
1
Share
Report
297 views • December 27, 2021
OTHER VIDEOS TO WATCH
VIDEO EVIDENCE: THE CURRENT POST-VACCINATION DEATH RATES IN PROFESSIONAL AND AMATEUR SPORTS https://bit.ly/3errewg
EUROPEAN UNION: DEMOCRACY WITHOUT FREEDOM OF CHOICE ISN’T A DEMOCRACY https://bit.ly/3mzW227
Every single human being on the planet has a right to an opinion on this.https://bit.ly/3eFTDyR
Documents: Federal Agents Engaged in Sex Acts With Victims https://bit.ly/3EyXkAU
BAYLIFF OPERATION GONE COMPLETELY WRONG (MUST WATCH)https://bit.ly/3mwWDla
CHRISTMAS EVE PARTY OUTSIDE NUMBER 10 WHERE BORIS JOHNSON LIVES (LONDONERS DONT PLAY AROUND) https://bit.ly/3mvlTs2
CIA SEX CRIMES EXPOSED https://bit.ly/3pGd9QR
THIS IS NO LONGER CONSPIRACY https://bit.ly/3dT1dFV
THE ROYAL RABBIT HOLE (MUST WATCH) https://bit.ly/3FmQvDv
COVID 19-5G NOVEL BIO AI WEAPON (WOW) https://bit.ly/3eooShC
FAUCI IS SO FINISHED 2021 (MUST WATCH) https://bit.ly/3qgf3b2
THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH https://bit.ly/3yYEiT9
THEY ARE KILLING OUR CHILDREN – DailyLifeMedia https://bit.ly/3s8NGlO
STAND FIRM: A MESSAGE TO THOSE THAT CAN SEE https://bit.ly/3qoq8XF
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 https://bit.ly/3JpVQfU
ADRENOCHROME BLACK EYE CLUB BLACK EYE CLUB https://bit.ly/3y5l6mc
UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY https://bit.ly/3em9iD0
LET THE NUREMBERG TRIALS BEGIN https://bit.ly/3E0A6De
DR THOMAS JENDGES BEFORE FALLING FROM BUILDING https://bit.ly/3e1AR4g
BOMBSHELL - Blocked on all social media sites TRUTH EXPOSED (MUST WATCH) https://bit.ly/3mxbM67
DR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID https://bit.ly/3Jc80sm
LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN https://bit.ly/3FzrCot
DR.ROBERT MALONE INVENTOR OF MRNA TECHNOLOGY TALKS ABOUT THE DANGERS OF HUMANS RECEIVING THE JABhttps://bit.ly/3qqcrr0
AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS https://bit.ly/3moXwMR
EX MAINSTREAM REPORTER SPEAKS ON PROPOGANDA WHY ISNT NONE TALKING ABOUT ABORTED FETAL CELLS? IN THE JAB CONFIFMED BY PFIZER WHISTLE BLOWER? https://bit.ly/3oXIOxV
.
OTHER CHANNELS AND APP TO JOIN
MY YOUTUBE https://bit.ly/pondicorner-tv
TELEGRAM https://bit.ly/dmixgroup
Daily Life is better in the app keep up to date with all we post
click here to download our app https://bit.ly/328u17h
VIDEO EVIDENCE: THE CURRENT POST-VACCINATION DEATH RATES IN PROFESSIONAL AND AMATEUR SPORTS https://bit.ly/3errewg
EUROPEAN UNION: DEMOCRACY WITHOUT FREEDOM OF CHOICE ISN’T A DEMOCRACY https://bit.ly/3mzW227
Every single human being on the planet has a right to an opinion on this.https://bit.ly/3eFTDyR
Documents: Federal Agents Engaged in Sex Acts With Victims https://bit.ly/3EyXkAU
BAYLIFF OPERATION GONE COMPLETELY WRONG (MUST WATCH)https://bit.ly/3mwWDla
CHRISTMAS EVE PARTY OUTSIDE NUMBER 10 WHERE BORIS JOHNSON LIVES (LONDONERS DONT PLAY AROUND) https://bit.ly/3mvlTs2
CIA SEX CRIMES EXPOSED https://bit.ly/3pGd9QR
THIS IS NO LONGER CONSPIRACY https://bit.ly/3dT1dFV
THE ROYAL RABBIT HOLE (MUST WATCH) https://bit.ly/3FmQvDv
COVID 19-5G NOVEL BIO AI WEAPON (WOW) https://bit.ly/3eooShC
FAUCI IS SO FINISHED 2021 (MUST WATCH) https://bit.ly/3qgf3b2
THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH https://bit.ly/3yYEiT9
THEY ARE KILLING OUR CHILDREN – DailyLifeMedia https://bit.ly/3s8NGlO
STAND FIRM: A MESSAGE TO THOSE THAT CAN SEE https://bit.ly/3qoq8XF
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 https://bit.ly/3JpVQfU
ADRENOCHROME BLACK EYE CLUB BLACK EYE CLUB https://bit.ly/3y5l6mc
UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY https://bit.ly/3em9iD0
LET THE NUREMBERG TRIALS BEGIN https://bit.ly/3E0A6De
DR THOMAS JENDGES BEFORE FALLING FROM BUILDING https://bit.ly/3e1AR4g
BOMBSHELL - Blocked on all social media sites TRUTH EXPOSED (MUST WATCH) https://bit.ly/3mxbM67
DR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID https://bit.ly/3Jc80sm
LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN https://bit.ly/3FzrCot
DR.ROBERT MALONE INVENTOR OF MRNA TECHNOLOGY TALKS ABOUT THE DANGERS OF HUMANS RECEIVING THE JABhttps://bit.ly/3qqcrr0
AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS https://bit.ly/3moXwMR
EX MAINSTREAM REPORTER SPEAKS ON PROPOGANDA WHY ISNT NONE TALKING ABOUT ABORTED FETAL CELLS? IN THE JAB CONFIFMED BY PFIZER WHISTLE BLOWER? https://bit.ly/3oXIOxV
.
OTHER CHANNELS AND APP TO JOIN
MY YOUTUBE https://bit.ly/pondicorner-tv
TELEGRAM https://bit.ly/dmixgroup
Daily Life is better in the app keep up to date with all we post
click here to download our app https://bit.ly/328u17h
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.