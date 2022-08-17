ВРЕМЯ БОТИНКОВ №2: НОВОСТИ БЕЛОЙ РАСЫ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА RHW, ОТВЕТЫ НА ВОПОРСЫ

ВРЕМЯ БОТИНКОВ №2:

- НОВОСТИ БЕЛОЙ РАСЫ: Украина, спецоперация, Стрелков - Гиркин, Квачков, Просвирнин, Топаз, неоязычество и христианство, Подоляка, дерусификация и исламизация России, пидаров-парад в Швеции с участием военных и др.;

- ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ;

- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА RHW.

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