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Polska Pod Rządami WHO. Game Over Polsko !
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22 views • May 25, 2022
Zaakceptowanie warunków zaproponowanych przez WHO i przeniesienie prawa do decydowania o polskich obywatelach w kluczowych kwestiach dotyczących zdrowia to kolejny skandaliczny zamach na polską suwerenność. Pod przykrywką "dbania" o nasze zdrowie ta organizacja międzynarodowa może zyskać kontrolę nad życiem zwykłych ludzi, w sposób nieznany w dotychczasowej historii świata. Zdrowie łączy się z każdą dziedziną życia, wszystko co robimy wpływa na nasze zdrowie, zatem o wszystkim co robimy będzie mogła decydować WHO. Centralne kontrolowanie naszego życia z globalnego poziomu staje się faktem a głosów sprzeciwu nie słychać.
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) - Leszek Szymowski: https://www.youtube.com/channel/UCSVC3PPY3pvNfwiu6QsbP4g
Źródło/Kanał YouTube (YouTube Channel Source) - Leszek Szymowski: https://www.youtube.com/channel/UCSVC3PPY3pvNfwiu6QsbP4g
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