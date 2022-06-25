Αυστραλία | Howard Springs | Οι φυλακές της Ιατρικής Δικτατορίας και η εμπειρία της Haley Hudson

Ο Freddie Sayers παίρνει συνέντευξη από την Hayley Hodgson, η οποία επέστρεψε από κράτηση 14 ημερών από το Howard Springs, το στρατόπεδο Covid.Η Hayley Hodgson, 26 ετών, μετακόμισε στο Ντάργουιν από τη Μελβούρνη για να ξεφύγει από τα ατελείωτα lockdown - μόνο για να βρεθεί κλεισμένη σε ένα στρατόπεδο εγκλεισμού Covid χωρίς καν να έχει τον ιό.

Μόλις επέστρεψε από μια κράτηση 14 ημερών στο Howard Springs, το στρατόπεδο Covid χωρητικότητας 2.000 έξω από το Darwin στο οποίο μεταφέρονται περιφερειακά κρούσματα Covid από τις αρχές. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Freddie Sayers, αφηγήθηκε τις εμπειρίες της.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της βρέθηκε θετική. Αφηγείται πώς οι ερευνητές ήρθαν στο σπίτι της λίγο αργότερα, ρώτησαν αν είχε κάνει τεστ Covid και εκείνη τη στιγμή είπε ψέματα και είπε ότι το έκανε, ενώ στην πραγματικότητα δεν το έκανε ακόμα.

«Έτσι, οι αστυνομικοί έκλεισαν το δρόμο μου», λέει. «Έφυγα έξω και είπα, «τι συμβαίνει, μου κάνετε τεστ για COVID; Τι συμβαίνει?" Είπαν, «όχι, σε παίρνουμε. Και δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα πας στο Howard Springs. Συγκεντρώθηκε στο πίσω μέρος ενός νοικιασμένου βαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Howard Springs. Κατά την άφιξη, της είπαν ότι θα έπρεπε να μείνει εκεί για 14 ολόκληρες ημέρες.

Έγινε τεστ τρεις φορές κατά τη διάρκεια των 14 ημερών και σε κάθε περίπτωση ήταν αρνητική.

Νιώθεις σαν να είσαι στη φυλακή. Νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι λάθος, είναι απάνθρωπο αυτό που κάνουν. Είσαι τόσο μικρός, απλά σε κυριεύουν. Και δεν είσαι κυριολεκτικά τίποτα. Πρέπει «να κάνεις αυτό που σου λένε, ή έχεις πρόβλημα, θα σε κλειδώσουμε για περισσότερο». Ναι, με απειλούσαν ακόμη και ότι αν το ξανακάνω αυτό, «θα παρατείνουμε τον χρόνο σου εδώ μέσα.

Έκτοτε έχασε τη δουλειά της σε ένα κατάστημα, η οποία ήταν σε περιστασιακή βάση. Σε κανένα στάδιο δεν της υπενθύμισαν τα δικαιώματά της ούτε της έφεραν σε επαφή με δικηγόρο.

Όλα αυτά έγιναν σε μια πολιτεία που έχει καταγράψει συνολικά 290 κρούσματα και κανέναν θάνατο. Οι Βόρειες Επικράτειες έχουν υποφέρει συγκριτικά πολύ λιγότερο από άλλες περιοχές της Αυστραλίας, αλλά δεν αποφεύγουν τα εξαιρετικά δρακόντεια μέτρα. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Κάθριν Τάουν στην πολιτεία μπήκε σε έκτακτο lockdown μετά την αναφορά τριών κρουσμάτων.





ΠΗΓΗ 1: https://www.youtube.com/watch?v=mGFdWcJU7-0

ΠΗΓΗ 2: https://unherd.com/thepost/inside-australias-covid-internment-camp/

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