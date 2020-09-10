MONEY AS DEBT_ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΧΡΕΟΣ

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Αφιερώνεται σε όλους τους "φωστήρες" που πρέσβευαν τόσες δεκαετίες πως το χρέος είναι μοχλός ανάπτυξης (Παπανδρέου και άλλοι) και χρέωσαν την γενιά μου και 3-4 επόμενες με δανεικά του Αντρέα.
Παραγωγή του 2006.
Η μετάφραση από τον Ancient King, αγέρωχο υπερασπιστή της αλήθειας και ταγμένος προ πολλών ετών στην αφύπνιση του κόσμου.
Ancient King, αλάνι, σε ευχαριστούμε !