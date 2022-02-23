¿Cómo se asemejan Ucrania y México?

México es semejante a Ucrania en el sentido de que ambos fueron creados por judíos sionistas: Falsos judíos talmúdicos sionistas del Anticristo. Hablo de México y Ucrania como estados modernos. Hablo de liberales en México y de bolcheviques en Ucrania. Son prácticamente lo mismo, son sionistas -talmúdico sionistas del falso judaísmo. Claro, México y Ucrania también se asemejan en el sentido de que ambos comparten la religión católica.

México debe de elegir si continuará siendo una nación católica bajo el poder talmúdico de los falsos sionistas judíos o bajo el poder de Jesucristo. Son esas dos opciones, nada más. Yo creo que se debe de buscar una reconciliación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Una reconciliación histórica. (Sobre democracia sionista...) Hay que organizarnos sabia y prudentemente. Muchos de ellos son impostores. Se han infiltrado y se infiltran entre nosotros.