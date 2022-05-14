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14.05.2022 Как законно избежать призыва на войну? (Выпуск №246. Часть 1 (1))
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
31:32 ФОМИН. Как исповедоваться первый раз? / Райсовет «тет-а-тет» https://www.youtube.com/watch?v=xeLsXsNrlQ4
41:42 Избежать призыва в росармию. Как спасаются мужчины России. Марафон FreeДОМ https://www.youtube.com/watch?v=QecYA_anx98
44:28 ВОЙенкомАДы начали Громить Женщины Закарпатья https://ok.ru/video/4210824122701
48:31 Схимонахиня Нила (Новикова) о последних временах. Всех женщин в брюках отправят на войну! https://www.youtube.com/watch?v=JkiGqqAIy08
1:01:43 Невероятное решение Турции к россиянам — Новости https://www.youtube.com/watch?v=f8-ZryEjSeY
1:06:56 У НАС УКРАЛИ ДЕНЬГИ https://www.youtube.com/shorts/TVZis_W9EUM
1:08:22 4 минуты назад! Стала известна РЕАЛЬНАЯ цена дружбы с Индией - ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! https://www.youtube.com/watch?v=tIDlUkptu6Q
1:14:38 ФУРСОВ: битва за Донбасс, когда закончится «горячая» фаза конфликта, кому мир на Украине не нужен? https://www.youtube.com/watch?v=JzZo8JJW0E4
1:23:54 ПАРАД УЧЁНЫХ-САТАНИСТОВ ПЕРЕД АВАРИЕЙ НА ЧАЭС https://www.youtube.com/watch?v=Kwa6u_8jYvc
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