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ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΑ "ΜΑΓΝΗΤΟΕΜΒΟΛΙΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ QR CODE 666 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
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60 views • June 16, 2021
ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΑ "ΜΑΓΝΗΤΟΕΜΒΟΛΙΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ QR CODE 666 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ https://ugetube.com/watch/FS6H5xUHmQ2vaDt , https://rumble.com/vilfcl--qr-code-666-.html .
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ… ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ!, ΜΕΧΡΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ, ΠΟΥ «ΚΟΛΛΑΝΕ» ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ…
ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΟΥΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΗ… ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ QR CODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ)… Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ QR CODE, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ, ΔΗΘΕΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΟΤΙ ΟΛΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΩΝ;
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ "ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ" ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ “ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” ΟΠΩΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “ellinikahoaxes.gr” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ FACEBOOK… «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Καινή Διαθήκη, Α΄ Ιωάν. 2, 18).
ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ; ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΟ, ΑΝ "ΚΟΛΛΑΝΕ" ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΜΕΧΡΙ ΨΑΛΙΔΙ!)… ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΘΟΝΤΑΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΩΜΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ, ΕΣΤΩ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΤΟΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ Ή ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΦΤΑΝ! ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ…
ΥΓ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
"ΕΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡ’ ΠΑΡΑΛΑΒΑΤΕ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ (Γαλ. 1, 9)", ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ. ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ; (2) ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ HD https://www.brighteon.com/aa76e5e1-d9fa-4401-a115-8297c6971996 .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/3e79eacb-a656-4396-a76a-2292054d8073 .
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ… ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ!, ΜΕΧΡΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ, ΠΟΥ «ΚΟΛΛΑΝΕ» ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ…
ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΟΥΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΗ… ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ QR CODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΟΜΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ)… Νόμος 3418/2005: Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη».
ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ QR CODE, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ, ΔΗΘΕΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΟΤΙ ΟΛΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΩΝ;
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ "ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΤΟ ΨΩΜΙ" ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ “ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” ΟΠΩΣ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “ellinikahoaxes.gr” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ FACEBOOK… «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκωμεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Καινή Διαθήκη, Α΄ Ιωάν. 2, 18).
ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ; ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΟ, ΑΝ "ΚΟΛΛΑΝΕ" ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΜΕΧΡΙ ΨΑΛΙΔΙ!)… ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΘΟΝΤΑΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΩΜΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ, ΕΣΤΩ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΤΟΤΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ Ή ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΦΤΑΝ! ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ…
ΥΓ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
"ΕΙ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡ’ ΠΑΡΑΛΑΒΑΤΕ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ (Γαλ. 1, 9)", ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ. ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ; (2) ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ HD https://www.brighteon.com/aa76e5e1-d9fa-4401-a115-8297c6971996 .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/3e79eacb-a656-4396-a76a-2292054d8073 .
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH https://www.brighteon.com/a3990b8c-48ce-41e9-888e-d549d47be298 .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
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