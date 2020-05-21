DESDE HOY NO TE ENGAÑARAN CON EL COVID-19

Despues de 4 meses, llega el momento de aportar las pruebas objetivas de que te han engañado.ESTE VIDEO FUE PUBLICADO EN YOUTUBE EL 18 DE MAYO.EL DIA 20, CON 30,000 VISUALIZACIONES FUE CENSURADO.NO ESTOY NEGANDO MUERTES.TODAS SON PERSONAS. LAS ESTOY PONIENDO EN SU ADECUADO CONTEXTO.Para ello voy a mostrar datos que no admiten controversia. Datos oficiales a los que cualquiera puede accederLa siguiente tabla muestra los datos de fallecimientos totales por todas las causas durante los últimos 6 años en España. Estoy seguro de que cifras similares se podrán encontrar en las estadísticas de otros países.Las fuentes, por si quieres consultarlas son el Instituto nacional de estadística y el instituto de salud Carlos IIILo que observamos es asombroso. Después de haber pasado, según POLITICOS Y medios de comunicación la pandemia más importante desde hace 100 años, vemos que en la anualidad 2017-18 murieron 7000 personas más que en la anualidad en la que hemos tenido la pandemia.ESTE VIDEO ANALIZA LOS DATOS DE MUERTES EN ESPAÑA DESDE 2014 HASTA HOY Y ENCUENTRA RESULTADOS SORPRENDENTES QUE PERMITIRÁN QUE A PARTIR DE HABERLO VISTO NO TE ENGAÑEN MÁS CON EL --------19Link a libro en amazón que explica la forma de prevenir el covid-19.LA CURA NATURAL DEL INNOMBRABLE