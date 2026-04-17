Fight podcast: Chuck Norris Part 4

Después de conquistar el cine de acción…

Chuck Norris entra en una nueva etapa que marcaría a toda una generación.

En esta cuarta parte exploramos su evolución hacia la televisión con Walker, Texas Ranger, el fenómeno cultural que consolidó su imagen como símbolo de justicia, disciplina y leyenda viva.

🤠 El salto a la televisión

⚖️ El mito de Walker

🥋 La consolidación del icono

Aquí ya no hablamos solo de películas…

👉 hablamos de legado.

Una figura que trascendió el cine para convertirse en parte de la cultura popular.

👉 Dale al play y descubre cómo Chuck Norris se convirtió en algo más que una estrella… en un símbolo.

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