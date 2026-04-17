Fight podcast: Chuck Norris Part 4

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Después de conquistar el cine de acción…
Chuck Norris entra en una nueva etapa que marcaría a toda una generación.
En esta cuarta parte exploramos su evolución hacia la televisión con Walker, Texas Ranger, el fenómeno cultural que consolidó su imagen como símbolo de justicia, disciplina y leyenda viva.
🤠 El salto a la televisión
⚖️ El mito de Walker
🥋 La consolidación del icono
Aquí ya no hablamos solo de películas…
👉 hablamos de legado.
Una figura que trascendió el cine para convertirse en parte de la cultura popular.
👉 Dale al play y descubre cómo Chuck Norris se convirtió en algo más que una estrella… en un símbolo.
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