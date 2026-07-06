BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

La Terra è piatta. Con quattro 06 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
294 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
42 views • 2 days ago

Link originale Audi La Terra è piatta. https://youtu.be/grqHAQGNRvU?si=7h-ZdmPFxh-TFjWT

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link blog "Il viaggio che nessuno sa" di Luca https://canal104food.blogspot.com/

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.



Keywords
terra pianaterra piattaaudi quattro
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
BrahMos deal with Indonesia reveals BRICS military axis quietly reshaping global power

BrahMos deal with Indonesia reveals BRICS military axis quietly reshaping global power

Lance D Johnson
Minnesota Gov. Walz&#8217;s pardon of convicted child predator ahead of deportation draws outrage

Minnesota Gov. Walz’s pardon of convicted child predator ahead of deportation draws outrage

Ramon Tomey
Why Trump Accounts Are Just Another Scam

Why Trump Accounts Are Just Another Scam

Mike Adams
Iran Tightens Grip on Strait of Hormuz Tanker Traffic

Iran Tightens Grip on Strait of Hormuz Tanker Traffic

Garrison Vance
Doug Casey Predicts Trump Will Not Complete Second Term

Doug Casey Predicts Trump Will Not Complete Second Term

Garrison Vance
Report: Secret Service Knew Gunman Was Armed and in Place Two Minutes Before Trump Shooting

Report: Secret Service Knew Gunman Was Armed and in Place Two Minutes Before Trump Shooting

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy