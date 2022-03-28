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Un giorno normale canzone di Swami Nirav 28 Marzo 2022
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87 views • March 28, 2022
Canale i Swami Nirav https://www.youtube.com/c/RobertoTonelloNirav

Gita sopra le scie chimiche - come si vedono da lassù.

Alziamoci con il pallone meteorologico mentre si sposta attraverso la foschia chimica per vedere quanto salgono veramente in alto queste irrorazioni. Durante la salita si vede un aereo che traccia una nuova scia chimica davanti al sole .. e alla fine si vede la minuscola luna, microscopica in lontananza sul nostro Regno piano.
L'unico posto sulla Terra dove si riesce sempre a vedere la luna, non importa in che posizione si trovi sopra il mondo, ma e l'unico posto dove la si può vedere, sempre, quella piccola palla lontana.

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