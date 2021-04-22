BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Clown Planet News (CPN) 21 April 2021: George Floyd, Vax Problems, Goodbye Canada!
Sensus Fidelium
Sensus Fidelium
70 followers
Follow
0
Share
Report
70 views • April 22, 2021
https://twitter.com/Breaking911/status/1384620628356079616

https://www.christianpost.com/news/baptisms-miracles-taking-place-in-revival-at-site-where-george-floyd-died-christian-groups-says.html

https://www.outkick.com/take-the-wheres-whitmer-on-a-florida-beach-challenge/

https://twitter.com/ValerieJarrett/status/1384888056621174786

https://twitter.com/disclosetv/status/1384668698787696642

https://www.outkick.com/lebron-tweet-deleted/

https://www.outkick.com/lebron-james-irresponsibly-tries-to-ruinpolice-officers-life-with-tweet/

https://twitter.com/disclosetv/status/1384597914962571271

https://twitter.com/US_Stratcom/status/1384343498825027584

https://twitter.com/disclosetv/status/1383745830721445894

https://twitter.com/disclosetv/status/1383054433949528067

https://twitter.com/Breaking911/status/1384914227291377672

https://twitter.com/Breaking911/status/1384913968867725317

https://twitter.com/Breaking911/status/1384340307949588488

https://twitter.com/elleprovocateur/status/1383825261993500674

https://twitter.com/conspiracyguy78/status/1383519918323232777

https://twitter.com/DailyCaller/status/1383792335834652677

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1382982134386819072

https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1384097165736222723

https://twitter.com/LeahLibresco/status/1383449799979012106

https://twitter.com/AlexBerenson/status/1384164546793771010

https://twitter.com/MidwinCharles/status/1366407547243155460

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/

https://www.youtube.com/watch?v=quBemFzabG8

https://www.wired.com/story/opinion-hackers-used-to-be-humans-soon-ais-will-hack-humanity/

https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/04/mrna-vaccines-johnson-blood-clots/618594/?utm_source=msn

https://www.youtube.com/watch?v=ldn1bzTOXPQ

https://twitter.com/goddeketal/status/1385018258693271556

https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1384611528062627844

https://odysee.com/@TruthPills:5/Sucharit-Bhakdi:3

https://www.cnbc.com/2021/04/21/amazon-whole-foods-getting-palm-scanning-payment-system.html

https://twitter.com/eileeniorio/status/1384513199173742595

https://www.ufc.com/news/ufc-and-clear-partner-safer-fan-experience-vystar-veterans-memorial-arena-jacksonville

https://twitter.com/CatholicArena/status/1384809001414713346

https://twitter.com/anthonyfurey/status/1384930415652360194/photo/1

https://www.catholicnewsagency.com/news/247361/ontario-catholic-dioceses-adapt-to-new-coronavirus-lockdown-measures

https://westernstandardonline.com/2021/04/armed-checkpoints-appear-along-ontario-manitoba-border/

https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-sucharit-bhakdi-interview-covid-vaccine-blood-clot-risk-was-known-ignored-buried/

https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-maher-politics-medical-decisions/

https://thehill.com/policy/technology/548999-democrats-push-twitter-facebook-to-remove-vaccine-disinformation-dozen?rl=1

https://f4d9b9d3-3d32-4f3a-afa6-49f8bf05279a.usrfiles.com/ugd/f4d9b9_16ccca9c25a04445a69dcd0298fd530d.pdf

https://www.bitchute.com/video/ze8R2zOmaF7C/

https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349

https://nypost.com/2021/04/20/herpes-infection-possibly-linked-to-covid-19-vaccine/

https://www.jpost.com/israel-news/coronavirus-100-doctors-express-opposition-to-vaccinating-children-664816

https://twitter.com/reallygraceful/status/1384586998787235840

https://www.politico.eu/article/no-more-babies-expert-warns-that-hormone-altering-chemicals-threaten-human-procreation/

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/

https://www.youtube.com/watch?v=D3x0rQT_eSw

https://www.youtube.com/watch?v=HOQ_HS21RqA

https://www.youtube.com/watch?v=0OSwCmOSrzY
Keywords
newssocietyvaccinechristiancatholicculturecovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Trump Dismisses Reports of Chinese and Russian Support for Iran Despite U.S. Intelligence Findings

Belle Carter
Federal Judge Blocks President Trump&#8217;s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Federal Judge Blocks President Trump’s Ad Blitz with Temporary Restraining Order

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy