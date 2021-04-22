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Clown Planet News (CPN) 21 April 2021: George Floyd, Vax Problems, Goodbye Canada!
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70 views • April 22, 2021
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https://twitter.com/disclosetv/status/1384597914962571271
https://twitter.com/US_Stratcom/status/1384343498825027584
https://twitter.com/disclosetv/status/1383745830721445894
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https://twitter.com/elleprovocateur/status/1383825261993500674
https://twitter.com/conspiracyguy78/status/1383519918323232777
https://twitter.com/DailyCaller/status/1383792335834652677
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1382982134386819072
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1384097165736222723
https://twitter.com/LeahLibresco/status/1383449799979012106
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1384164546793771010
https://twitter.com/MidwinCharles/status/1366407547243155460
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/
https://www.youtube.com/watch?v=quBemFzabG8
https://www.wired.com/story/opinion-hackers-used-to-be-humans-soon-ais-will-hack-humanity/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/04/mrna-vaccines-johnson-blood-clots/618594/?utm_source=msn
https://www.youtube.com/watch?v=ldn1bzTOXPQ
https://twitter.com/goddeketal/status/1385018258693271556
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1384611528062627844
https://odysee.com/@TruthPills:5/Sucharit-Bhakdi:3
https://www.cnbc.com/2021/04/21/amazon-whole-foods-getting-palm-scanning-payment-system.html
https://twitter.com/eileeniorio/status/1384513199173742595
https://www.ufc.com/news/ufc-and-clear-partner-safer-fan-experience-vystar-veterans-memorial-arena-jacksonville
https://twitter.com/CatholicArena/status/1384809001414713346
https://twitter.com/anthonyfurey/status/1384930415652360194/photo/1
https://www.catholicnewsagency.com/news/247361/ontario-catholic-dioceses-adapt-to-new-coronavirus-lockdown-measures
https://westernstandardonline.com/2021/04/armed-checkpoints-appear-along-ontario-manitoba-border/
https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-sucharit-bhakdi-interview-covid-vaccine-blood-clot-risk-was-known-ignored-buried/
https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-maher-politics-medical-decisions/
https://thehill.com/policy/technology/548999-democrats-push-twitter-facebook-to-remove-vaccine-disinformation-dozen?rl=1
https://f4d9b9d3-3d32-4f3a-afa6-49f8bf05279a.usrfiles.com/ugd/f4d9b9_16ccca9c25a04445a69dcd0298fd530d.pdf
https://www.bitchute.com/video/ze8R2zOmaF7C/
https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349
https://nypost.com/2021/04/20/herpes-infection-possibly-linked-to-covid-19-vaccine/
https://www.jpost.com/israel-news/coronavirus-100-doctors-express-opposition-to-vaccinating-children-664816
https://twitter.com/reallygraceful/status/1384586998787235840
https://www.politico.eu/article/no-more-babies-expert-warns-that-hormone-altering-chemicals-threaten-human-procreation/
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/
https://www.youtube.com/watch?v=D3x0rQT_eSw
https://www.youtube.com/watch?v=HOQ_HS21RqA
https://www.youtube.com/watch?v=0OSwCmOSrzY
https://www.christianpost.com/news/baptisms-miracles-taking-place-in-revival-at-site-where-george-floyd-died-christian-groups-says.html
https://www.outkick.com/take-the-wheres-whitmer-on-a-florida-beach-challenge/
https://twitter.com/ValerieJarrett/status/1384888056621174786
https://twitter.com/disclosetv/status/1384668698787696642
https://www.outkick.com/lebron-tweet-deleted/
https://www.outkick.com/lebron-james-irresponsibly-tries-to-ruinpolice-officers-life-with-tweet/
https://twitter.com/disclosetv/status/1384597914962571271
https://twitter.com/US_Stratcom/status/1384343498825027584
https://twitter.com/disclosetv/status/1383745830721445894
https://twitter.com/disclosetv/status/1383054433949528067
https://twitter.com/Breaking911/status/1384914227291377672
https://twitter.com/Breaking911/status/1384913968867725317
https://twitter.com/Breaking911/status/1384340307949588488
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1383825261993500674
https://twitter.com/conspiracyguy78/status/1383519918323232777
https://twitter.com/DailyCaller/status/1383792335834652677
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1382982134386819072
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1384097165736222723
https://twitter.com/LeahLibresco/status/1383449799979012106
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1384164546793771010
https://twitter.com/MidwinCharles/status/1366407547243155460
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/
https://www.youtube.com/watch?v=quBemFzabG8
https://www.wired.com/story/opinion-hackers-used-to-be-humans-soon-ais-will-hack-humanity/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/04/mrna-vaccines-johnson-blood-clots/618594/?utm_source=msn
https://www.youtube.com/watch?v=ldn1bzTOXPQ
https://twitter.com/goddeketal/status/1385018258693271556
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1384611528062627844
https://odysee.com/@TruthPills:5/Sucharit-Bhakdi:3
https://www.cnbc.com/2021/04/21/amazon-whole-foods-getting-palm-scanning-payment-system.html
https://twitter.com/eileeniorio/status/1384513199173742595
https://www.ufc.com/news/ufc-and-clear-partner-safer-fan-experience-vystar-veterans-memorial-arena-jacksonville
https://twitter.com/CatholicArena/status/1384809001414713346
https://twitter.com/anthonyfurey/status/1384930415652360194/photo/1
https://www.catholicnewsagency.com/news/247361/ontario-catholic-dioceses-adapt-to-new-coronavirus-lockdown-measures
https://westernstandardonline.com/2021/04/armed-checkpoints-appear-along-ontario-manitoba-border/
https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-sucharit-bhakdi-interview-covid-vaccine-blood-clot-risk-was-known-ignored-buried/
https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-maher-politics-medical-decisions/
https://thehill.com/policy/technology/548999-democrats-push-twitter-facebook-to-remove-vaccine-disinformation-dozen?rl=1
https://f4d9b9d3-3d32-4f3a-afa6-49f8bf05279a.usrfiles.com/ugd/f4d9b9_16ccca9c25a04445a69dcd0298fd530d.pdf
https://www.bitchute.com/video/ze8R2zOmaF7C/
https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349
https://nypost.com/2021/04/20/herpes-infection-possibly-linked-to-covid-19-vaccine/
https://www.jpost.com/israel-news/coronavirus-100-doctors-express-opposition-to-vaccinating-children-664816
https://twitter.com/reallygraceful/status/1384586998787235840
https://www.politico.eu/article/no-more-babies-expert-warns-that-hormone-altering-chemicals-threaten-human-procreation/
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-reports-clotting-disorders-all-three-emergency-use-authorization-vaccines/
https://www.youtube.com/watch?v=D3x0rQT_eSw
https://www.youtube.com/watch?v=HOQ_HS21RqA
https://www.youtube.com/watch?v=0OSwCmOSrzY
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