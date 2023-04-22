Vente a España si quieres alojamiento gratis

Un grupo de activismo afín al partido comunista Podemos ayuda a unas familias de musuImanes a okupar un bloque de pisos nuevos valorados en más de 250.000€ y lo graba en directo. Barcelona en Cataluña.

En España no se respeta la propiedad privada. Cualquiera puede entrar en tu vivienda y quedarse a vivir allí gratis. Te costará varios años, elevadas costas legales, sangre, sudor y lágrimas echarles. Mientras tanto tú tienes que seguir pagando la hipoteca y pagarles a ellos agua y electricidad.

Y como ves en este video no solo se protege a los que cometen delitos sino que se les permite que graben y se pavoneen de sus delitos en redes sociales.

Y aquí no solo no ha pasado nada sino que se está fomentando que de otros países vengan a okupar las viviendas de honrados españoles que llevan toda la vida trabajando y esforzándose para pagar la hipoteca. Son los llamados inkis okupas que vienen de países europeos, pagan un par de meses el alquiler y ya no vuelven a pagar más porque saben que la ley está de su parte. Se vienen a España porque es el único país donde se permite esta aberración. En cualquier otro país si alguien se mete en tu casa basta con llamar a la policía y los echan.

Video del tweet de Capitán Bitcoin https://twitter.com/CapitanBitcoin/status/1649139774572097551

Capitán Bitcoin es un español de la disidencia exiliado en Londres.

Haz como él, vete de España, lo que no significa que como él no puedas seguir luchando desde fuera para salvar nuestra patria moribunda. Si no te vas tienes que tenerlos muy bien puestos como los pocos que siguen viviendo en España a pesar de constantes amenazas de muerte a ti y a tus familiares, acoso, denuncias que te van a costar mucho dinero y algunos incluso se enfrentan a penas de cárcel. Porque en España ya no hay libertad de expresión si te sales de la narrativa oficial. Lo llaman democracia pero es dictadura pura y dura.

Además si estás en España estás apoyando con TU DINERO, es decir, con unos impuestos cada vez más confiscatorios, a la destrucción acelerada de España que estamos viviendo. Destrucción tanto económica como ética y moral.