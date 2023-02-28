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El reciente descarrilamiento y quema del material tóxico de Ohio nos va a afectar de muchas maneras al ecosistema, no solo a la zona directamente afectada, sino a gran parte del mundo.
Es imperativo conocer de que forma nos afectará y las maneras efectivas en las que nos podemos desintoxicar efectivamente de estos contaminantes.
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Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin