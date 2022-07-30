СИЗО в Еленовке, где содержали украинских военнопленных после удара в ночь на 29 июля

СИЗО в Еленовке, где содержали украинских военнопленных, подвергается обстрелам уже не первый раз, и в ночь с 28 на 29 июля удар пришелся точно в цель - полностью сгоревшие и уничтоженные тела, у большинства множественные осколочные летальные ранения. На территории СИЗО обнаружили множество обломков HIMARS

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