СИЗО в Еленовке, где содержали украинских военнопленных после удара в ночь на 29 июля

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
СИЗО в Еленовке, где содержали украинских военнопленных, подвергается обстрелам уже не первый раз, и в ночь с 28 на 29 июля удар пришелся точно в цель - полностью сгоревшие и уничтоженные тела, у большинства множественные осколочные летальные ранения. На территории СИЗО обнаружили множество обломков HIMARS
t.me/nm_dnr/8626