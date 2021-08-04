BILD NÉMET MÉDIA PÁLFORDULÁSA COVID ÜGYBEN

BRÉKING! - Pálfordulás a német médiában? A BILD főszerkesztője elnézést kér a gyermekektől!



Julian Rechelt, Németország legnagyobb online napilapjának főszerkesztője kér a BILD nevében elnézést a gyermekektől, amiért az elmúlt 1,5 év alatt mediálisan vegzálva és átverve lettek.



Természetesen ez történt a felnőtt lakossággal is, de erről egyelőre nem beszél. Kissé késő bánat, mivel emberek százmilliói kapták meg időközben a kísérleti vakcinákat, melyek hatásai Professor Bhakdi legújabb nyilatkozata szerint messze súlyosabbak, mint arra valaha is számított. Amit ebből látunk idehaza, hogy aktuális KSH adtok alapján 2021 első félévében már 20%-al többen haltak meg, mint 2020 azonos időszakában...