© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BILD NÉMET MÉDIA PÁLFORDULÁSA COVID ÜGYBEN
Follow
0
Share
Report
10 views • August 04, 2021
BRÉKING! - Pálfordulás a német médiában? A BILD főszerkesztője elnézést kér a gyermekektől!
Julian Rechelt, Németország legnagyobb online napilapjának főszerkesztője kér a BILD nevében elnézést a gyermekektől, amiért az elmúlt 1,5 év alatt mediálisan vegzálva és átverve lettek.
Természetesen ez történt a felnőtt lakossággal is, de erről egyelőre nem beszél. Kissé késő bánat, mivel emberek százmilliói kapták meg időközben a kísérleti vakcinákat, melyek hatásai Professor Bhakdi legújabb nyilatkozata szerint messze súlyosabbak, mint arra valaha is számított. Amit ebből látunk idehaza, hogy aktuális KSH adtok alapján 2021 első félévében már 20%-al többen haltak meg, mint 2020 azonos időszakában...
Julian Rechelt, Németország legnagyobb online napilapjának főszerkesztője kér a BILD nevében elnézést a gyermekektől, amiért az elmúlt 1,5 év alatt mediálisan vegzálva és átverve lettek.
Természetesen ez történt a felnőtt lakossággal is, de erről egyelőre nem beszél. Kissé késő bánat, mivel emberek százmilliói kapták meg időközben a kísérleti vakcinákat, melyek hatásai Professor Bhakdi legújabb nyilatkozata szerint messze súlyosabbak, mint arra valaha is számított. Amit ebből látunk idehaza, hogy aktuális KSH adtok alapján 2021 első félévében már 20%-al többen haltak meg, mint 2020 azonos időszakában...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.