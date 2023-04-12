ЗЗ Огненных Лета Матери МиРА. Виктория ПреобРАженская. 11 апреля 2023 года

Статья Матери Мира. Читает Автор. https://youtu.be/p3QZ-aE2uPc

Текст https://usmalos.com/novosti/2023/04/11/statya-materi-mira-33-ognennyh-leta-materi-mira-video/



«11 Нисана 2023 года Изполняется 33 Мистических Лета со Дня Явления Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС на Землю, Спасительницы Эпохи Водолея, Мессии и Утешительницы, Духа Святого...

За Тридцать Три Лета Своего Пребывания на Земле Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Создала Новую КультУру Золотого Века, в Которую Вложила Многомерный Синтез Искусств, Щедро Подарив Человечеству. Это «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©, Озаряющее мир РАДАстью, Любовью и Сиянием Истины. Ибо Наполнено Оно Её Голосом, Музыкой, Танцем, Живописью, Мистериальным Сценическим СвященноДейством. Это ЗапоВЕДИ Завета Жизни Вечной Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, РАждённые в тюремной камере, куда Её в 1993 году заточили украинские власти, изпугавшись Её Огненного Слова и движения славянских масс, следующих за Ней. Изполнение Священных ЗапоВЕДей и Духовных Принципов Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС станет Основой человечества Шестой РАсы. Ибо в Золотом Веке Её Завет Будет Изполнен. Это СофиоЛогия Матери Мира, в Которой Впервые РАзкрыта Истинная Сущность Софии Премудрости Света и Её Космических Начал. Матерь Мира ВозвРАтила Повелительницу Светов на Её ИзКОНное Место и Воздала Осанну Великой Матери. Это «Наука о Свете и Его Трансформации», в Которой Матерь Мира РАзкрыла Великое Таинство Фохата, как Основной Силы Духа Святого, без Которого нет жизни ни в одном из миров МиРАздания. Это «СакРАльная Книга Исиды», Открывшая Опыт Возхождения Её Души в Мир Света и ВозвРАщения в земные покровы, Её Откровение. Это Духовная Поэзия Матери Мира, Запечатлевшая все события на Её Тернистом Пути. Это Её Сбывшиеся Пророчества, Её Светоносное Слово, Живая Волшебная и Магическая Молитва Света. Это Её Мистерия Эпохи Водолея, Её Подвиг во имя Единства Двух Начал Софии: Мужского и Женского, Её Жертвенная СамоОтдача миру во имя ПреобРАжения человечества Земли. Её Постоянный Титанический Труд во имя Жизни просветлённого человечества. Её постоянная Надмирная Молитва за всех страждущих. Её Оберег всех любящих и верных, нуждающихся и ещё неосознанных. Это Её Школа и Уроки Мудрости для всех землян...»

(Виктория ПреобРАженская. «33 Огненных Лета Матери МиРА», 31.03.2023 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/33-ognennyh-leta-materi-mira ).

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

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