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Q&A Special - Über Konservativismus, Schlangenöl, Patriotismus, Hobbys - Eine gloRAYKe Inszenierung
Saria Delaney
Saria Delaney
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30 views • December 16, 2019
- Marode Schulen
- Patriotismus vs Nationalismus
- Moderner Konservativismus?
- Schlangenöle
- Narzissmus
- Eine gloRAYKe Inszenierung BÖHMischer Dörfer
- Hobbys

Ich mache nie wieder ein Q&A.

____________

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_______
Quellen
____________


Hintergrundmusik:

V.I.P.N - Imperfect
https://www.youtube.com/watch?v=n5LqNNq38XA

V.I.P.N - The Other Side
https://www.youtube.com/watch?v=TvJ3Q0VZdn0

Bughici - Suite for Violin, 7 Lyric Song, lento
https://www.youtube.com/watch?v=W6B6Z5ja3CQ
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
http://freemusicarchive.org/music/Advent_Chamber_Orchestra/Selections_from_the_November_2006_Concert/Advent_Chamber_Orchestra_-_07_-_Bughici_-_Suite_for_Violin_7_Lyric_Song_lento

Dvorak - Serenade for Strings Op22 in E Major larghetto
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
http://freemusicarchive.org/music/Advent_Chamber_Orchestra/Selections_from_the_November_2006_Concert/Advent_Chamber_Orchestra_-_05_-_Dvorak_-_Serenade_for_Strings_Opus_22_in_E_Major_larghetto

Handel - Sarabande
https://www.youtube.com/watch?v=JSAd3NpDi6Q

V.I.P.N - To The Moon
https://www.youtube.com/watch?v=T3b4ZWWxkWs

V.I.P.N - Calm
https://www.youtube.com/watch?v=ITWVeJ7p52A

V.I.P.N - 3018
https://www.youtube.com/watch?v=ziBoh9YI6v8

Simon & Garfunkel - The Sound of Silence
https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

V.I.P.N - Karma
https://www.youtube.com/watch?v=CW0TuHHkKAA

TeknoAXE's Royalty Free Music - Intro #18 (Fifties Shopping Intro)
https://www.youtube.com/watch?v=vFxRXIYiOsA

Acid Jazz
Author: Kevin MacLeod
Website - http://incompetech.com/
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Ilker Yalçiner - Observer
Ilker Yalçiner - Reminiscence
Ilker Yalçiner - Disconnected


Bilder:

Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://9gag.com


Artikel:

Rettichstrafe
https://www.mundmische.de/bedeutung/18827-Rettichstrafe
Kenneth J. Dover: Homosexualität in der griechischen Antike. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-07374-3(Original: Greek homosexuality. London 1978)

Grundschüler können nicht mehr richtig schreiben
https://www.welt.de/vermischtes/article173478093/Bildungspolitik-Grundschueler-koennen-nicht-mehr-richtig-schreiben.html

Überforderung der Lehrer
https://www.zeit.de/arbeit/2018-04/lehrer-schule-bildung-ueberforderung-traumberuf-aufgabe

Homophobe Gewalt in Berlin
http://www.queer.de/schlagwort.php?schlagwort=Homophobe+Gewalt+in+Berlin

Blasphemie Paragraph
https://dejure.org/gesetze/StGB/166.html

Abschaffung des Blasphemie Paragraphen
https://www.cicero.de/innenpolitik/bundestagspetition-blasphemie-ist-ein-menschenrecht/58808

NASA - Auf der Suche nach Leben
https://exoplanets.nasa.gov/the-search-for-life/life-signs/

Facebook schaltet KI ab
https://www.welt.de/kmpkt/article167102506/Facebook-musste-AI-abschalten-die-Geheimsprache-entwickelt-hat.html

Bildungsauftrag und Informationspflicht der Medien
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/237014/bildungsauftrag-und-informationspflicht-der-medien

Erfolgreich den Diskurs abwürgen
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/jan-boehmermann-reconquista-internet-5vor8

Erwähnte Kanäle:

Astri Lohne
https://www.youtube.com/channel/UCux8frqzrRKtJywxlknmoag

DCrayzy
https://www.youtube.com/channel/UCLC4s-Wfrfv6TjD4NewFZPA

Yüshel ZeGerm
https://www.youtube.com/channel/UC5Z75xiu7CywmmneOXVtkjA

Der Schattenmacher
https://www.youtube.com/channel/UCqQ9P_ObrTQ0MhUnZffKkGA

Kas'im von Lehon
https://www.youtube.com/channel/UC1IPQzSaxQu858qPn6bM0Bw

Die Vulgäre Analyse
https://www.youtube.com/channel/UC97Ndz9727uBJ0gjDY3khTw

Insanitry
https://www.youtube.com/channel/UC9-y6U2vG4tWOF9UD8tNI4A

IdiotenWatch
https://www.youtube.com/channel/UCqSahhEj5Df21k8cpN_EItg

Bleilo
https://www.youtube.com/channel/UCD2j9rronFdM1DE_lspbDXA

Slavic Sloth
https://www.youtube.com/channel/UC7dkHbB-X4UhAzS-rko0BZw

SallyIsG4y
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KuchenTV
https://www.youtube.com/user/KuchenTV


Bewegte Bilder:

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The Big Bang Theory s05e01
https://www.youtube.com/watch?v=ZuykWQRQemU

Kid Runs Like Naruto
https://www.youtube.com/watch?v=9wTAA-IaP6I

The Babadook (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=GeNey4E7wBU
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