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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 5, часть 1
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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1336 views • September 23, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет первую часть 5-й серии документального фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ».

В этой части рассматривается тема вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). По утверждению производителей, вакцина против этого вируса предотвращает рак шейки матки. Она рекомендуются девочкам-подросткам и (!) мальчикам. Существует две вакцины против ВПЧ - Гардасил и Церварикс.

В фильме приводятся множество данных из научных исследований, которые показывают, что вакцинация против ВПЧ не только не предотвращает рак шейки матки, но и приводит к множеству осложнений, вплоть до смерти. Эксперты считают эти вакцины самыми опасными из всех существующих. В фильме показаны несколько трагических историй поствакцинальных осложнений у мальчиков и девочек.

Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и знакомым! Возможно, этот фильм кому-то спасёт жизнь.

Если вы считаете, что люди должны знать информацию из фильма «Правда о вакцинах», и если вы хотите ускорить выход новых серий (всего их 7), помогите нам перевести остальные серии данного фильма – поддержите нас. Вместе мы можем больше!
Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate

Остальные серии фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем канале или сайте https://medalternativa.info.

Также рекомендуем другое наше видео на тему вакцинации против ВПЧ: Видео «Жертвенные девственницы (жертвы вакцины против ВПЧ от рака шейки матки)»
https://medalternativa.info/our/films/zhertv-devstv/

Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
Keywords
vaccinesvaccinationty bollinger
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