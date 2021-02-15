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15.02.2021. Кто потерял дворец (Выпуск № 189 часть II (1)).
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5921 views • February 12, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:27 «Скучно, девочки»: Путин прокомментировал «расследование» Навального про «дворец» в Геленджике. https://www.youtube.com/watch?v=3Vls3EdlyeI&;t=209s.
03:42 Песков про «дворец Путина» // Москва. Кремль. Путин. Эфир от 24.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=GiqzuFZsf_c.
17:32 Как пропагандисты защищают Путина от Навального. https://www.youtube.com/watch?v=vKEa9FUa9Ro.
23:04 31 ЯНВАРЯ. ЗАГОВОР СОЗРЕЛ #ВладимирКвачков. https://www.youtube.com/watch?v=383q_Cg-nu4.
33:33 Агония Путина будет жесткой, силовики его сдадут | Студия Запад. https://www.youtube.com/watch?v=7HNI45siQD0.
48:17 Срочно! В Сенате США анонсировали санкции против Кремля и лично Владимира Путина. https://www.youtube.com/watch?v=Gfgekl0MlsU.
52:32 Навальный - презерватив Путина. Митинги Навального 23 января. Протесты в Москве. https://www.youtube.com/watch?v=WN7T36SvqRQ.
01:02:55 ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА. СОН ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?! https://www.youtube.com/watch?v=tafmcOep1Sg.
01:05:51 Письмо слушателя. Об офшорах, и природных ресурсах.
01:12:24 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
Сегодня мы поговорим о «дворце Путина», послушаем мнение самого Путина на расследование Навального, услышим мнение Пескова, Соловьёва на эту тему. Также поговорим кто, зачем и для сего раскачивает ситуацию в России, потренировались на Беларуси, и собираются применить погожий план ближе к осени. Узнаем почему так западные страны обеспокоены арестом Навального, что даже накладывают санкции. Поговорим об очень важной книге «Лествица для мирян», узнаем как подниматься по духовной лестнице, также напомним, что смирение – первая ступень духовного развития, обсудим чем формальное христианство отличается от неформального.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:27 «Скучно, девочки»: Путин прокомментировал «расследование» Навального про «дворец» в Геленджике. https://www.youtube.com/watch?v=3Vls3EdlyeI&;t=209s.
03:42 Песков про «дворец Путина» // Москва. Кремль. Путин. Эфир от 24.01.2021. https://www.youtube.com/watch?v=GiqzuFZsf_c.
17:32 Как пропагандисты защищают Путина от Навального. https://www.youtube.com/watch?v=vKEa9FUa9Ro.
23:04 31 ЯНВАРЯ. ЗАГОВОР СОЗРЕЛ #ВладимирКвачков. https://www.youtube.com/watch?v=383q_Cg-nu4.
33:33 Агония Путина будет жесткой, силовики его сдадут | Студия Запад. https://www.youtube.com/watch?v=7HNI45siQD0.
48:17 Срочно! В Сенате США анонсировали санкции против Кремля и лично Владимира Путина. https://www.youtube.com/watch?v=Gfgekl0MlsU.
52:32 Навальный - презерватив Путина. Митинги Навального 23 января. Протесты в Москве. https://www.youtube.com/watch?v=WN7T36SvqRQ.
01:02:55 ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА. СОН ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?! https://www.youtube.com/watch?v=tafmcOep1Sg.
01:05:51 Письмо слушателя. Об офшорах, и природных ресурсах.
01:12:24 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
Сегодня мы поговорим о «дворце Путина», послушаем мнение самого Путина на расследование Навального, услышим мнение Пескова, Соловьёва на эту тему. Также поговорим кто, зачем и для сего раскачивает ситуацию в России, потренировались на Беларуси, и собираются применить погожий план ближе к осени. Узнаем почему так западные страны обеспокоены арестом Навального, что даже накладывают санкции. Поговорим об очень важной книге «Лествица для мирян», узнаем как подниматься по духовной лестнице, также напомним, что смирение – первая ступень духовного развития, обсудим чем формальное христианство отличается от неформального.
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