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🌱KINDER, DAS WIRD UNS NIE VERZIEHN!
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82 views • April 07, 2022
🌱KINDER, DAS WIRD UNS NIE VERZIEHN!
Kinder, hier läuft etwas schief
Oh, Kinder, das habt ihr nicht verdient! Kinder, wird uns das verziehen? Oh, Kinder, habt ihr uns später noch lieb?
Auch wenn ihr jetzt noch Kinder seid, irgendwann seid ihr erwachsen, dann erwachsen euch aus unseren Schulden unfassbare Sachen!
Kinder, hier läuft etwas schief!
Deswegen müssen wir beenden was so viele Generationen in Gefangenschaft gebracht hat oder in den Sklavenlohn!
Oh, das habt ihr nicht verdient
Kinder, wird uns das verziehen?
Oh, Kinder, habt ihr uns später noch lieb?
❌KINDER HIER LÄUFT ETWAS SCHIEF!
Lied von Xavier Naidoo
Videoschnitt: t.me/mindofheart
Kinder, hier läuft etwas schief
Oh, Kinder, das habt ihr nicht verdient! Kinder, wird uns das verziehen? Oh, Kinder, habt ihr uns später noch lieb?
Auch wenn ihr jetzt noch Kinder seid, irgendwann seid ihr erwachsen, dann erwachsen euch aus unseren Schulden unfassbare Sachen!
Kinder, hier läuft etwas schief!
Deswegen müssen wir beenden was so viele Generationen in Gefangenschaft gebracht hat oder in den Sklavenlohn!
Oh, das habt ihr nicht verdient
Kinder, wird uns das verziehen?
Oh, Kinder, habt ihr uns später noch lieb?
❌KINDER HIER LÄUFT ETWAS SCHIEF!
Lied von Xavier Naidoo
Videoschnitt: t.me/mindofheart
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