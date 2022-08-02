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WIRELESS RADIATION POISONING [SCOTLAND X3 REVIEW] EDINBURGH, GLASGOW, CUMBERNAULD
Alex Hammer
Alex Hammer
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180 views • August 02, 2022

================(world orders review)

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Wireless RADIATION POISONING [UNNATURAL & INVISIBLE DESTRUCTION]

SCOTLAND X3 REVIEW (Edinburgh, Glasgow, Cumbernauld)

(UniteForTruthScotland) https://www.bitchute.com/video/VcTUdg0NUXts/ [SHARE]

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sub, share; support UniteForTruthScotland @

https://www.bitchute.com/channel/unitefortruthscotland/

================

sub, share; support WOR @

https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

They are INOCULATING the POPULATION with GRAPHENE Oxide & NANO-TECH

(Ricardo Delgado / The message has to be repeated)

https://www.bitchute.com/video/v5HtwPnRDByj/


!!! (La Quinta Columna) On The PURPOSES of VACCINATION !!!

EUGENICS, DEPOPULATION, BEHAVIOR CONTROL

https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/

================

The MICROSCOPE DOES NOT LIE ! (Dr Jose Luis Sevillano)

https://www.bitchute.com/video/UinVQh6eoBgf/


'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' [PT. 02]

https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/


DROP OF PFIZER 'VACCINE' / GRAPHENE SELF ASSEMBLY / ONE MINUTE

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/dXz2exZpvR8q/

-

CONDOMS Contain Reduced GRAPHENE Oxide (Quinta Columna) [FRA Subs]

https://www.bitchute.com/video/FE7iyPzu6o0A/

-

'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?

(La Quinta Columna 22.06.17) https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/

-

CLEXANE 6000 HEPARIN [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE

(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/


More GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES In Multiple COV-ID + CALENDAR 'Vaccines'

(La Quinta Columna 22.05.10) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/


CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/


PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]

(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/


COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]

(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/


GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)

https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/


Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET

VAX NANOTECH - GRAPHENE

https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/


(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks

https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/


'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]

(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/


SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T

(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/


GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC

(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/


ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION

(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/


ARGENTINA, ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS

https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/


ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]

(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/


GRAPHENE & MICRO-TECH VAX 'Confirmed' [ARGENTINA]

https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/


ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'

(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/


SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]

https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/


BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)

[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/

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tangentopolis (world orders review)

https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/


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