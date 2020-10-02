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Martine Wonner à l'Assemblée Nationale dénonce les énormités du gouvernement : « le masque ne sert strictement à rien »
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57 views • October 02, 2020
2 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Hpk6PFtU2Tc
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Cette Nuit l'Assemblée Nationale quasi déserte (que fait votre député ?) a voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril ! Seuls 17 députés s'y sont opposés !!! Ecoutons 3 minutes Martine Wonner !
1 - Les lits en réanimation à Marseille n'ont jamais été saturés et sont occupés par des patient très légers, ne nécessitant qu'un peu d'oxygéne (2-3 litres d'O2) du JAMAIS vu en réanimation !
2 - Oui le virus à muté et les virus mutants sont infiniment moins virulent aujourd'hui !
3 - L'Hydroxychloroquine remis en service en Belgique la semaine prochaine- ce n'est pas un traitment magique : "Arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement !"
4 - SCOOP : Le CDC (équivalent du Conseil Scientifique et de la Haute Autorité de Santé réunis) Vient de faire des excuses au Peuple américain, car le MASQUE ne sert strictement à RIEN ! Et rien n'a jamais été jamais prouvé !
« Le center of disease control vient de faire des excuses aux Américains : le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs il n'a jamais été prouvé ça vient de sortir et [le] CDC, qui est l'équivalent de notre Conseil scientifique et de la Haute autorité de santé réunis, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. »
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Cette Nuit l'Assemblée Nationale quasi déserte (que fait votre député ?) a voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril ! Seuls 17 députés s'y sont opposés !!! Ecoutons 3 minutes Martine Wonner !
1 - Les lits en réanimation à Marseille n'ont jamais été saturés et sont occupés par des patient très légers, ne nécessitant qu'un peu d'oxygéne (2-3 litres d'O2) du JAMAIS vu en réanimation !
2 - Oui le virus à muté et les virus mutants sont infiniment moins virulent aujourd'hui !
3 - L'Hydroxychloroquine remis en service en Belgique la semaine prochaine- ce n'est pas un traitment magique : "Arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement !"
4 - SCOOP : Le CDC (équivalent du Conseil Scientifique et de la Haute Autorité de Santé réunis) Vient de faire des excuses au Peuple américain, car le MASQUE ne sert strictement à RIEN ! Et rien n'a jamais été jamais prouvé !
« Le center of disease control vient de faire des excuses aux Américains : le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs il n'a jamais été prouvé ça vient de sortir et [le] CDC, qui est l'équivalent de notre Conseil scientifique et de la Haute autorité de santé réunis, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. »
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