© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ! https://ugetube.com/watch/vXKopNI5LeAPKGC , https://rumble.com/v1h7jrv-mitsotakis-is-a-dictatorial-bug-of-the-antichrist-666.html . ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , https://youtu.be/okiZJii-M60 , https://rumble.com/v1gsfx9-20081947-20082022-75-.html , https://amazonios.net/g-payloy-tha-arrostisoyn-me-karkinoys-ta-paidia-mas-einai-viologiko-oplo-kai-synomosia , https://www.facebook.com/fonirodopis.gr/videos/596502135059887 , https://youtu.be/AwQ8nIFvoDM .
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ
ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ "ΟΙ ΚΟΡΙΟΙ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ";... ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ
"ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ" ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΔΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΣΙΠ
ΚΑΤΑΔΟΤΗ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ;
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΗΜΟ(ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟ)ΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ http://www.freevolition.gr/greece.htm ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ
ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ
Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ
ΛΕΪΖΕΡ
https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html (ΒΙΝΤΕΟ). ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΝΩ ΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ!!!
ΘΑΡΡΩ ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ http://www.freevolition.gr/666.htm ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ. Όπως και άλλες ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με τσιπάκι, προπληρωμένες κάρτες δωροδοκίας για τους νέους που θα δια(εμ)βολιαστούν, ψηφιακή κάρτα εισόδου στην εργασία, στο πανεπιστήμιο, ψηφιακό προσωποποιημένο εισιτήριο, κάρτες σουπερμάρκετ, και άλλες…). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...
...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος
Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr