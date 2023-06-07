Qui veut la peau du professeur Raoult ? - Louis Fouché et Claude Escarguel

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1er juin 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=Pb8MGkNVP9Q
Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie : https://www.youtube.com/@LigneDroiteMatinale
Description d'origine :
Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur, diplômé en éthique de la santé et conférencier. Il anime des ateliers d’intelligence collective et participe à la création de nombreux collectifs.
Déjà auteur de : « Tous résistants dans l’âme » (Trédaniel 2021) et «Agonie et renouveau du système de Santé» du docteur Louis Fouché aux éditions Exuvie. Et Claude Escarguel, microbiologiste. #didierraoult #raoult #covid19
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Pour nous écouter sur la bande FM :
Paris et Île-de-France : 95,6 et DAB+
Caen : 100,6
Chartres : 104,5
Cherbourg : 87,8
Le Havre : 101,1
Le Mans : 98,8
Une émission dirigée par Clémence Houdiakova
Réalisation : Franck et Arnaud
Production audio : Franck
Journalistes et programmation : Emmanuelle, Corentin, Valentin et Louis