Qui veut la peau du professeur Raoult ? - Louis Fouché et Claude Escarguel

1er juin 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=Pb8MGkNVP9Q

Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie : https://www.youtube.com/@LigneDroiteMatinale





Description d'origine :





Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur, diplômé en éthique de la santé et conférencier. Il anime des ateliers d’intelligence collective et participe à la création de nombreux collectifs.

Déjà auteur de : « Tous résistants dans l’âme » (Trédaniel 2021) et «Agonie et renouveau du système de Santé» du docteur Louis Fouché aux éditions Exuvie. Et Claude Escarguel, microbiologiste. #didierraoult #raoult #covid19





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Une émission dirigée par Clémence Houdiakova

Réalisation : Franck et Arnaud

Production audio : Franck

Journalistes et programmation : Emmanuelle, Corentin, Valentin et Louis



