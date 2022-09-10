200 Prove che la Terra Non è una Palla Rotante in Italiano di Eric Dubay 08 Aprile 2019

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Dal canale di GR Channel https://youtu.be/E3D63CS6GnQ
Rielaborazione del video di Eric Dubay con sottotitoli e tempistiche ideali ad una visione adatta anche ai più lenti o con problemi di vista. Il video, di 2h: 52m: e 16s, espone con estrema chiarezza 200 motivi reali per i quali la Terra, il nostro mondo, non può essere una palla rotante che gira a 1668 Km/h.
È senz'altro un video adatto ad una sana formazione didattica personale.
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✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.