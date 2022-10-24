Diffusée en direct le 19 oct. 2022 : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=It55DbJ-mFk&t=2964s

Virginie Joron : https://www.youtube.com/channel/UCtInFrr2qMgXoMt7aLbCDeg





Politique vaccinale de l'UE et gestion du COVID : retrouvez en direct la conférence du Professeur Perronne au Parlement européen de Strasbourg !





Nota de Jeanne Traduction :

https://t.me/jeannetraduction/1555 :

Courageux professeur Perronne et courageuse Virginie Joron, merci à eux de ne rien lâcher. Christian Perronne était au parlement européen afin de donner une conférence et d'annoncer la plainte qu'il dépose contre Bill Gates.

Et cf. : 22 octobre 2022 :

Victoire complète pour le Pr Perronne devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins

https://www.francesoir.fr/sante/pr-perronne-remporte-l-ensemble-de-ses-procedures-devant-la-chambre-disciplinaire-il-avait-l

