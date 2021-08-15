Reiner Fuellmich: Έχουμε Μεγάλες Νίκες.. 💥 Τα ψέματα αποκαλύφθηκαν....

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2, ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΟΛΑ: ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΤ, ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ:

Την καταστροφή των τοπικών οικονομιών ώστε οι πληθυσμοί να γίνουν απόλυτα εξαρτώμενοι από την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

-Την μετακίνηση του παγκόσμιου πλούτου στους απόλυτα πλουσίους

-Την μείωση του πληθυσμού, δηλαδή γενοκτονία

- Τον απόλυτο έλεγχο στον εναπομείναντα πληθυσμό

Συμπερασματικά, είπε, είμαστε αντιμέτωποι με μια ομάδα μεγαλομανών ψυχοπαθών που έπρεπε να τους είχαμε σταματήσει από καιρό. Πρόκειται για σύγκρουση της Ανθρωπιάς με την Απανθρωπιά. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που κινητοποιούνται δείχνουν ότι η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ με τα ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ θα υπερισχύει πάντοτε της ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και της ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.

Και οι νομικές νίκες που κερδίζουμε ήδη σε πολλά Δικαστήρια, αποδεικνύουν ότι το ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΣΕΙΕΤΑΙ.