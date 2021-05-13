© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
“Велики дела, истинны пути Твои!” Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2021 г.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
24 views • May 13, 2021
Мой канал в Телеграме (с группой обсуждения): https://t.me/luchneba
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
doc https://cloud.mail.ru/public/WtXn/Li2sefqbG
docx https://cloud.mail.ru/public/NcJg/2mk5Jg3jY
odt https://cloud.mail.ru/public/9EoG/rPqyDtQKn
pdf https://cloud.mail.ru/public/1T66/8AxeDd6SU
“Велики дела, истинный пути Твои!” Христианская песня.
Текст и музыка Юлии Литвиновой 2021 г.
Копия:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/22.html
Текст песни с аккордами можете скачать по ссылке и петь во славу Бога – кому захочется: https://cloud.mail.ru/public/NcJg/2mk5Jg3jY
Все мои песни можете смотреть в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=2
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/66/15/#4
“Велики дела!”
Текст и музыка Юлии Литвиновой
Велики дела,
Истинны пути Твои!
На твердыни зла
Ты открыл суды!
Слава вечная!
Слава Вседержителю!
Он в ночи маяк,
Якорь кораблю!
Куплет 1:
Тяжкими грузами,
Крепкими узами
Тянет в свой плен фараон.
Враг во святилище
Хвастает силищей,
Тайно готовит свой трон.
Злоба раздутая
Ложью опутала -
Скоро исчезнет, как сон!
Враг пусть не хвалится -
Царство развалится!
Сказано: “Пал Вавилон”!
Пойте в небесах,
Пойте на земле Царю!
Он на облаках!
Я Его узрю!
Точно поздний дождь
На весенний ждущий сад,
К нам сойдёт наш Вождь.
Свят Он, свят Он, свят!
Куплет 2:
Блудница рушится,
В воздухе кружится
Весть о грядущей войне.
Злое замыслили.
Бога нет в мыслях их!
Тонут во лжи, как в вине!
Волки среди овец
Также, как их отец,
Здесь для того, чтобы красть.
Люди, опомнитесь!
Что же вы ломитесь
В ада открытую пасть?!!
Возвращайся, Царь,
В Свой искупленный удел,
Как изрёк Ты встарь,
Как Ты восхотел.
Верная стезя!
Солнца праведности лик!
О, не петь нельзя -
Как же Ты велик!..
О, не петь нельзя -
Как же Ты велик!..
4 Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.
Псалом 21 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/21/
15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
16 ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
Псалом 106 — Псалтирь — Библия: https://bible.by/syn/19/106/#16
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.
Псалом 32 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/32/
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/66/15/#4
10 Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?
Песня Песней 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/22/6/#10
3 Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придёт к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
Осия 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/28/6/#3
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
doc https://cloud.mail.ru/public/WtXn/Li2sefqbG
docx https://cloud.mail.ru/public/NcJg/2mk5Jg3jY
odt https://cloud.mail.ru/public/9EoG/rPqyDtQKn
pdf https://cloud.mail.ru/public/1T66/8AxeDd6SU
“Велики дела, истинный пути Твои!” Христианская песня.
Текст и музыка Юлии Литвиновой 2021 г.
Копия:
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/22.html
Текст песни с аккордами можете скачать по ссылке и петь во славу Бога – кому захочется: https://cloud.mail.ru/public/NcJg/2mk5Jg3jY
Все мои песни можете смотреть в плейлисте: https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=2
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/66/15/#4
“Велики дела!”
Текст и музыка Юлии Литвиновой
Велики дела,
Истинны пути Твои!
На твердыни зла
Ты открыл суды!
Слава вечная!
Слава Вседержителю!
Он в ночи маяк,
Якорь кораблю!
Куплет 1:
Тяжкими грузами,
Крепкими узами
Тянет в свой плен фараон.
Враг во святилище
Хвастает силищей,
Тайно готовит свой трон.
Злоба раздутая
Ложью опутала -
Скоро исчезнет, как сон!
Враг пусть не хвалится -
Царство развалится!
Сказано: “Пал Вавилон”!
Пойте в небесах,
Пойте на земле Царю!
Он на облаках!
Я Его узрю!
Точно поздний дождь
На весенний ждущий сад,
К нам сойдёт наш Вождь.
Свят Он, свят Он, свят!
Куплет 2:
Блудница рушится,
В воздухе кружится
Весть о грядущей войне.
Злое замыслили.
Бога нет в мыслях их!
Тонут во лжи, как в вине!
Волки среди овец
Также, как их отец,
Здесь для того, чтобы красть.
Люди, опомнитесь!
Что же вы ломитесь
В ада открытую пасть?!!
Возвращайся, Царь,
В Свой искупленный удел,
Как изрёк Ты встарь,
Как Ты восхотел.
Верная стезя!
Солнца праведности лик!
О, не петь нельзя -
Как же Ты велик!..
О, не петь нельзя -
Как же Ты велик!..
4 Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.
Псалом 21 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/21/
15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:
16 ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.
Псалом 106 — Псалтирь — Библия: https://bible.by/syn/19/106/#16
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.
Псалом 32 — Псалтирь — Библия: https://studybible.ru/syn/19/32/
3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
Откровение Иоанна 15 глава — Библия: https://bible.by/syn/66/15/#4
10 Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?
Песня Песней 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/22/6/#10
3 Итак, познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придёт к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».
Осия 6 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/28/6/#3
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.