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Ça va vite alors connectez-vous à votre coeur pour vous y retrouver
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2 views • May 24, 2020
Avez-vous l'impression que tout va si vite que vous n'arrivez pas à vous y retrouver?
La "pandémie" sur fond de COVID-19 se poursuit et nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par la déferlante de limitations sur nos libertés. Plus que jamais, il est temps de revenir dans votre coeur.
Souriez, créez, aimez et retrouver votre "soi supérieur" pour décoder votre réalité avec votre propre jugement au lieu d'acheter la réalité que les "grands médias" vous ont préparé.
Connectez-vous... sur vous!
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