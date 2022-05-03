Награждение сотрудников Первого Военного Госпиталя (16.04.16)

Своим самоотверженным трудом, сотрудники ПВГ поставили на ноги многие сотни раненных бойцов. Медики госпиталя могут по праву и с гордостью носить знак отличия "Защинтник Новороссии" с красным крестом. сотрудники госпиталя оказали вам медицинскую помощь как в самом госпитале, так и выезжая на место боевых действий. Этим отважным людям были вручены знаки отличия знак "Защитник Новороссии" с красным крестом и мечом.

Некоторые из сотрудников госпиталя погибли выполняя свой долг. 29 января 2015 года под Никишино, пуля снайпера попала прямо в сердце врача-реаниматолога Ставинского Константина Сергеевича. Это был замечательный и добрый человек, врач от Бога, спасший многим людям жизни не только в мирное время, но и во время войны на Донбассе, развязанной кровавой киевской Хунтой. Константин Сергеевич, работая в донецком военном госпитале и на передовой, никогда не делил раненых бойцов на «своих – чужих». Он чтил клятву Гиппократа, спасал жизни и лечил не только бойцов армии Новороссии, но и пленных украинских военных, которых бросало умирать на передовой командование ВСУ.

Подвиг Врача Ставинского послужит примером для будущих поколений медиков.



Всего было представлено и награждено знаком отличия "Защитник Новороссии" 130 сотрудников госпиталя.

Спасибо вам всем и низкий поклон за наших ребят.