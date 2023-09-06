Macron et son gouvernement sont illégitime

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« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/constitution-1793-quand-le-gouvernement-viole-les-droits-du-peuple
Macron et son gouvernement sont illégitimes !