Macron et son gouvernement sont illégitime

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »



https://www.histoire-en-citations.fr/citations/constitution-1793-quand-le-gouvernement-viole-les-droits-du-peuple



Macron et son gouvernement sont illégitimes !

