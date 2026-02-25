© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ENOCH: FROM THE END OF TIME
MAGNA CANTA-SANCTUARY-TRACK 1
HERMES THOTH
FROM THE END OF TIME YOU FOUND ME
AND I HAVE FOUND YOU TOO
FROM THE END OF TIME I KNOW YOU
AND AM I FAMILIAR TOO
WE AGAIN HAVE COME TO RENDER
ALL OUR HEARTS WISH TO BE
IN THE MIDST OF GOD’S STORY
WE REMEMBER WHY WE’RE HERE….LOVE!!!!
WE SHALL BATHE IN THE WARMTH OF OUR HEART’S FLOWING STREAM
BREAK
FROM THE SANDS OF TIME I DREAMPT YOU
DOES YOUR DREAM REMEMBER ME
I’VE AGAIN PREPARED THIS GARDEN FOR ASCENSION SEASON
PLAYING THE ROLE OF ENOCH (OTHERWISE KNOWN AS HERMES THOTH)
FROM THE END OF TIME I’VE COME
HELPING ALL OF GOD’S CHILDREN
SENT TO EARTH….YES, YOU!
FIND ETERNAL FOUNTAIN’S LOVE
YES, WE DO COME FROM THE END OF TIME
THE FIFTH DIMENSION KINGDOM OF HEAVEN
TO LEAD ALL EARTHBOUND ANGELS
TO THE FOUNTAIN OF LIVING WATERS OF ETERNAL LIFE!!!!!!