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N95 MASKE BİLE Virüsün Vücudunuza Girişini ENGELLEMEZ | Beyin Cerrahı Dr. Bilgehan Bilge
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8 views • June 25, 2020
Maske kullanımını savunan bilim insanları bile maske konusunda;
● “koruyucudur” demezler,
● “koruyucu olabilir” derler, yani “bir ihtimal koruyabilir” ifadesi kullanırlar.
İşte bu görüş tamamen kişisel düşüncedir.
Üstelik “koruyabilir” demeden önce “maskenin ideal bir şekilde takılması halinde” bu ihtimalden bahsederler.
Halbuki deneysel çalışmalar;
● Bez maskelerde %80 oranında,
● Cerrahi maskelerde %65 oranında,
● N95 maskelerinde %5 oranında
“koruyamama- geçirgenlik“ olduğunu ortaya koyar.
“Olsun, az da olsa koruyor” diyebilirsiniz.
Verilen bu oranlar KORUMA oranı DEĞİL, virüs partikülü GEÇİRME oranıdır.
Yani %95 koruyan bir maske sizi %95 HASTALIKTAN KORUMAZ. Sadece maruz kaldığınız virüslerin %95’ini filtreler, GERİ KALANINI SOLUNUM YOLLARINIZA GÖNDERİR.
Bir anda 1 milyon virüs partikülüne maruz kaldığınızda bu virüslerin (300 nanometreden büyük olanlarının 950.000 tanesi maskenizde kalır. 50.000 tanesi solunum yoluna gider. Hastalanmanız için 1.000 partikül yeterli.
Yani çok mükemmel bir şekilde taktığınız N95 BİLE bu sayının 50 kat kadarı virüsün vücudunuza girişini ENGELLEMEZ.
N95 ise içlerinden en güvenlisi kabul edilse de: Yüz anatomisine uygun ve sıkı bir şekilde takıldığında 300 nanometre ve daha büyük parçacıkları %95 oranında filtreler. Covid-19’un büyüklüğü 50-200 nanometredir.
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Kaynak: (Yazının Tamamı)
https://www.coronagercegi.com/post/n95-maske-bile
● “koruyucudur” demezler,
● “koruyucu olabilir” derler, yani “bir ihtimal koruyabilir” ifadesi kullanırlar.
İşte bu görüş tamamen kişisel düşüncedir.
Üstelik “koruyabilir” demeden önce “maskenin ideal bir şekilde takılması halinde” bu ihtimalden bahsederler.
Halbuki deneysel çalışmalar;
● Bez maskelerde %80 oranında,
● Cerrahi maskelerde %65 oranında,
● N95 maskelerinde %5 oranında
“koruyamama- geçirgenlik“ olduğunu ortaya koyar.
“Olsun, az da olsa koruyor” diyebilirsiniz.
Verilen bu oranlar KORUMA oranı DEĞİL, virüs partikülü GEÇİRME oranıdır.
Yani %95 koruyan bir maske sizi %95 HASTALIKTAN KORUMAZ. Sadece maruz kaldığınız virüslerin %95’ini filtreler, GERİ KALANINI SOLUNUM YOLLARINIZA GÖNDERİR.
Bir anda 1 milyon virüs partikülüne maruz kaldığınızda bu virüslerin (300 nanometreden büyük olanlarının 950.000 tanesi maskenizde kalır. 50.000 tanesi solunum yoluna gider. Hastalanmanız için 1.000 partikül yeterli.
Yani çok mükemmel bir şekilde taktığınız N95 BİLE bu sayının 50 kat kadarı virüsün vücudunuza girişini ENGELLEMEZ.
N95 ise içlerinden en güvenlisi kabul edilse de: Yüz anatomisine uygun ve sıkı bir şekilde takıldığında 300 nanometre ve daha büyük parçacıkları %95 oranında filtreler. Covid-19’un büyüklüğü 50-200 nanometredir.
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Kanal ve Sayfalarımız
► https://t.me/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
► https://youtube.com/c/coronagercegi
► https://twitter.com/coronagercegi
► https://facebook.com/coronagercegi
► https://instagram.com/coronagercegi
----------------------------
Kaynak: (Yazının Tamamı)
https://www.coronagercegi.com/post/n95-maske-bile
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