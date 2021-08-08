Κασιδιάρης: Πάω στον εισαγγελέα τον Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές!

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αναλύει με νομικά επιχειρήματα ποια εγκλήματα διέπραξαν οι Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης και οι λοιποί κυβερνητικοί παράγοντες και οδήγησαν στο να καεί η μισή Ελλάδα. Φέρουν τεράστιες ποινικές ευθύνες και το νομικό τμήμα του εθνικού κόμματος EΛΛΗΝΕΣ συντάσσει άμεσα μηνυτήρια αναφορά για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Μετά την συνέντευξη του Ηλία Κασιδιάρη ακολουθεί παρέμβαση του δικηγόρου και πολιτικού μας στελέχους Μιχαήλ Αρβανίτη, ο οποίος βρέθηκε και αυτός παράνομα στις φυλακές υψίστης ασφαλείας