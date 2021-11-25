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Ethylenchlorhydrin und -ocid-Lollies für unsere Liebsten
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Was denken sich die Verantwortlichen von der Politik bis zum Lehramt, wie sie den Eltern diese Lutscher erklären können . . .
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Als wäre Zucker auf herkömmlichen Lollis nicht schon schädlich genug, sprechen die Inhaltsstoffe dieser verniedlichend so bezeichneten Abstriche jedem Kinderschutz Hohn. Doch dieser eklatante Bruch mit den grundlegendsten Sicherheitsnormen stößt weitestgehend auf desinteressiertes Achselzucken. Vonseiten vieler Eltern, der Schulbehörden, aber auch der Hersteller selbst. Jetzt wären mutige Eltern gefragt!
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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Als wäre Zucker auf herkömmlichen Lollis nicht schon schädlich genug, sprechen die Inhaltsstoffe dieser verniedlichend so bezeichneten Abstriche jedem Kinderschutz Hohn. Doch dieser eklatante Bruch mit den grundlegendsten Sicherheitsnormen stößt weitestgehend auf desinteressiertes Achselzucken. Vonseiten vieler Eltern, der Schulbehörden, aber auch der Hersteller selbst. Jetzt wären mutige Eltern gefragt!
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
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