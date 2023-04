This is a video that the obsessed jealous and envious college guys trolls, who hide behind channels and videos, they make with drag queen photos, to lie about manly Hans Trooper and manly Hans Muhlegg

Je suis Hans Trooper un chanteur blanc mince et super hot, et je suis aussi Hans Muhlegg un homme blanc, mince, et super hot, et je suis fier de mon nom de chanteur, et de mon nom de naissance, et je suis fier de mes gênes, et de mes origines Allemand et Canadien-Francais.



Moi Hans Trooper aussi connu du nom de Hans Muhlegg, je suis un homme blanc mince et hot, comme vous pouvez voir dans plusieurs de mes vidéos, qui sont réels, contrairement à toutes vos vidéos, qui sont des faussetés, et des menteries.





Voici le commentaire de menteries que ces cégepiens, et cégepiennes de Lanaudière ont écrits, pour mentir à propos de Hans Muhlegg et de Hans Trooper.





Ils et elles écrivent ; ''Écoutez nos experts décortiquer le terme Anse Mühlleg. Anse provient de la dynastie des Hans, qui se traduit par Trans. Mühlleg se traduit en français par jambes molles. La combinaison des deux (Hans Mühlleg), veux donc dire Trans aux jambes molles.''



Vous voyez qu'ils et qu'elles, racontent des menteries, pour chercher à me dénigrer, et j'ai pourtant signalé et fait une plainte à Brighteon le 23 mars 2023, pour qu'ils retirent ce vidéo de faussetés, et de méchancetés gratuites, contre moi, mais Brighteon n'ont pas retirés ce vidéo, et canal.





Donc ils ne respectent pas le guide de la communauté de Brighteon.





Les drags queens avec des jambes molles, qui sont trans, se sont vous autres les femboys cégepiens, et les féministes bosseuses de cégepiennes, cachez derrières vos multiples profiles, et ordinateurs.





Hans Trooper et Hans Muhlegg ne se cache pas, et ne raconte pas de menteries, sur personne, et il est fier des ses origines Allemand et Canadien-Francais, et il est un homme blanc, mince et hot.



Et depuis 3 semaines, je ne vais plus sur Disqus, donc vos commentaires, et vos répliques, je ne les li pu, depuis trois semaines.





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper aussi connu du nom Hans Muhlegg





Ce vidéo a été créez par ces jeunes cégepiens obscédé(e)s, qui essai de me comparer à des trans, et à des drag-queens, lol, je suis tellement pas comme ca, lol, et ils et elles le savent, mais ils racontent des menteries, jours et nuits.





Je suis un homme blanc, mince et super hot, et ce sont eux ces trolls de femboys qui ont des jambes molles, et ils et elles sont des dégénéré(e)s.





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper





Notice to the losers, trollettes and trolls obsessing about me, and trying to harass me since 2016. I don't read any of your comments, messages, or replies, in the Disqus comments sections of my videos, anymore, since three weeks now, or anywhere else for that matter, and you will not take anymore of my time, with your lies, and hatred-filled comments, and even though your stupid comments have not been removed by the Brighteon moderators, the public will see this comment notice right here, for each of my new uploaded videos.





This video was produced by a gang of extremely jealous and envious college and high school students, who have been harassing me, and trolling me since 2016, and this video which I copied from them, is to show the public, what they are doing, and all the lies they try to propagate on the internet, about me, using my singer name, and also my birth name, in their video titles, then adding drag queen photos in their videos thumbnails, to completely make false representation videos, with drag queen photos, and other lies they try to propagate on the internet, using my singer name, or my Birth name, in all of their video titles.





These very angry and extremely jealous and envious college femboys, opened another Brighteon channel just a week, after their first Brighteon channel was removed. Their new channel, they named ''L'Anse Muhlleg'', the link is different though, they are very sneaky and femboys, the link for their new Brighteon channel is ; ''AnseMuhlleg'', which is a variation on my birth name, which is Hans Muhlegg, and again they made two videos with drag queen thumbnails, and all lies in their audio ''travel'' videos, with also modified voices, to hide their identities, and this video, is one of the videos they made, which I copied, to keep as proof, of what they are doing, and the lies they try to propagate, using my name, or my birth name, in the titles of their videos, and also using my singer name, which is Hans Trooper, in the keywords tags, along their silly stupid, and false representation videos.





I asked Brighteon support, in my 3 complaints, to remove their videos, and channel also, but they only removed their videos.





Comment written by me ; Hans Trooper