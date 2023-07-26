Una fotografia della terra piatta vale più di migliaia di parole - parte VI 21 Settembre 2017

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Sono certo che questa traduzione vi piace.
Nel link del video originale di ThePottersClay trovate i link dei precedenti episodi: https://youtu.be/z2a6g-nfQRU
Buona visione.
Parting Glass di Audionautix è un brano autorizzato da Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Artista: http://audionautix.com/