Dr Sucharit Bhakdi: «Τα όργανα νεκρών εμβολιασμένων απέδειξαν επίθεση του ανοσοποιητικού»

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Περίληψη
Εξετάστηκαν δεκαπέντε πτώματα (όλα πέθαναν από 7 ημέρες έως 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό- ηλικίες από 28 έως 95 ετών). Ο ιατροδικαστής ή ο εισαγγελέας δεν συσχέτισαν το εμβόλιο ως αιτία θανάτου σε καμία από τις περιπτώσεις.
Ωστόσο, η περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε ότι το εμβόλιο εμπλέκεται στους θανάτους 14 από τις 15 περιπτώσεις. Το όργανο που δέχτηκε τη μεγαλύτερη επίθεση ήταν η καρδιά (σε όλα τα άτομα που πέθαναν), αλλά και άλλα όργανα δέχτηκαν επίθεση.
Οι επιπτώσεις είναι δυνητικά τεράστιες με αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους. Τα εμβόλια πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
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