Living Hope Tansania 6/6/22 -> Update, Information und Unterstützung

Das ist zur Unterstützung ->https://www.gofundme.com/f/living-hope-tansania von zwei miteinander in der Wahrheit und in Jesu verbundenen Dingen -> das eine -> Living Hope Tansania,wo in den West Kilimandscharos ein Platz der Zuflucht vor dem globalen Wahnsinn entsteht und für -> Doktor Eifler, der seit über einem Jahr hier im Exil lebt, dem seine gesamte Existenz zerstört wurde, nachdem er unzähligen Menschen schon seit Beginn dieser globalen Zerstörung vor über zwei Jahren durch Atteste, Zuspruch, Information und Vorträgen beigestanden ist....

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