Episode 112: Die Welt als Bewusstsein – Bruce Lipton und Tom Campbell

Auch wenn Wikipedia einen anderen Eindruck vermittelt wandelt sich das Verständnis mancher Wissenschaftler fundamental, und das schon seit längerer Zeit. Physiker Tom Campbell und Biologe Bruce Lipton konnten mit ihrer Arbeit zahlreiche mystische Erkenntnisse bestätigen, und mit ihnen die Prinzipien des Naturrechts.

Literatur:

• Zwei Wissenschaftler sehen die gleiche Welt / Bruce Lipton und Tom Campbell https://odysee.com/@marco.industriemechanik:8/Zwei-Wissenschaftler-sehen-die-gleiche-Welt--I--Bruce-Lipton-und-Tom-Campbell:f

• Tom Campbell: https://www.my-big-toe.com/

• Bruce Lipton: https://www.brucelipton.com/

• The Trap / David Icke bei London Real https://odysee.com/@WhatIsReal:c/Brian-Rose-David-Icke-7-The-Trap-22-Aug-2022:3

• Die Matrix-Hypothese / Christian Köhlert

• Genetik: Erbgut in Auflösung / Ulrich Bahnsen in: Die Zeit, 12.6.2008 https://sebastianweisscoaching.de/wp-content/uploads/sites/4/2023/09/Genetik-Erbgut-in-Aufloesung-ZEIT-ONLINE-compressed.pdf





